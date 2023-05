L’IRMC annonce une série de rencontres du mois de mai

L’Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain (IRMC) a dévoilé le programme de ses rencontres culturelles du mois de mai 2023, qui auront lieu à son siège à Mutuelleville et à la Bibliothèque Nationale de Tunisie (BNT).

Une présentation de l’ouvrage ” Vulnérables. Portraits sociologiques ” aura lieu le 18 mai (17h30) à l’IRMC. Cet ouvrage est réalisé sous la direction de Imed Melliti, sociologue et chercheur associé à l’IRMC, et Hichem Abdessamed, historien.

La présentation qui sera faite par Imed Melliti et Hichem Abdessamed verra la participation de Monia Lachheb, sociologue et chercheure associée à l’IRMC, Hayet Moussa, sociologue, et Adrien Thibault, post-doctorant en science politique, ayant tous les trois contribué à cet ouvrage.

Ce volume comporte quinze portraits sociologiques élaborés par quinze chercheurs à partir d’entretiens effectués au courant de l’année 2021. Ces parcours individuels regroupés en un portrait de groupe qui envisage les enquêtés comme des sujets, au double sens d’individus qui subissent un pouvoir et de citoyens qui se battent ou se débattent, et les aborde comme des acteurs, assumant un rôle et déployant des stratégies.

Témoins de leurs vies, les acteurs qui ont contribué par leur récit à l’élaboration de leurs portraits, ont raconté leurs vécus émaillés d’épreuves et de souffrances et révélé, de ce fait, une capacité variable à résister au poids de leurs conditions objectives et aux injonctions de leur environnement et, plus généralement, à tenir face aux aléas de la vie.

L’IRMC accueillera, le 25 mai (17h30), Chiara Loschi, Politiste, Université de Bologne (Italie) et Chiara Pagano, politiste, Université de Graz (Autriche), pour présenter le dossier ” Libye(s) en devenir ” n°28 de l’Année du Maghreb, en discussion avec Riadh Ben Khalifa, Maître de conférences (HDR) en histoire contemporaine à l’Université de Tunis.

Depuis la thawra fibrayir (” la révolution de février “) et la chute du régime de Mu’ammar Kadhafi, la Libye connaît des changements sociopolitiques majeurs. Si la recherche s’est surtout attachée à analyser les conflits et à mettre en lumière les contradictions et les intérêts géopolitiques sous-jacents, la dimension sociale des transformations post- 2011 reste en grande partie encore à étudier, en particulier la pluralité des modes de mobilisation et de participation politiques, qui s’inscrivent à la fois dans les cadres locaux et au sein d’une histoire et d’une géographie des mobilisations plus larges.

Ce dossier entend poser les jalons d’une analyse attentive à cette dimension sociale et diachronique afin de questionner les formes du politique et, notamment, les dynamiques de reconstruction de la sphère publique et des luttes pour y prendre part.

Dans le cadre du cycle ” Penser par les marges ” et en collaboration avec la Bibliothèque nationale de Tunisie, l’IRMC organise deux demi-journées autour du thème ” Frontières classantes “, et ce, les 26 (10h) et 27 mai (9h30) 2023 à la BNT.

Cet évènement est organisé par Valentina Zagaria, Daniela Musina et May Rostom et Adrien Thibault qui assure également la coordination.

Le premier jour, une conférence intitulée ” Féminiser les marges. Frontières de l’Europe et contrôle migratoire ” sera donnée par Camille Schmoll, géographe, directrice d’études à l’EHESS, en discussion avec Khaoula Matri, socioanthropologue, maîtresse-assistante à l’Université de Sousse.

Une table-ronde autour de ” Frontières raciales. Hiérarchies et mobilités transnationales ” se tiendra le deuxième jour sous trois panels : ‘La Tunisie noire’, ‘Mobilités intra-africaines en Tunisie’ et ‘L’externalisation des frontières de l’UE’.

Le cycle ” penser par les Marges ” est un cycle de formation conçu pour accueillir les chercheurs en sciences sociales dont les travaux invitent à ” penser par les marges “.

Organisées entre avril et juin 2023, les conférences de ce cycle offrent un éclairage original sur des thèmes comme la migration, la folie, la langue, l’économie informelle ou le féminisme. Elles invitent des conférenciers issus de différentes disciplines des sciences sociales (anthropologie, histoire, linguistique, géographie, science politique…).

L’IRMC a récemment organisé des séances de présentation d’ouvrages, publiés entre 2021 et 2022, et ce dans le cadre de sa participation à la 37ème édition de la foire internationale du livre de Tunis (FILT) qui a eu lieu du 28 avril au 7 mai 2023.

Créé à Tunis en 1992, l’IRMC est un centre de recherche en sciences humaines et sociales à vocation régionale, ayant un comité mixte franco-tunisien de suivi. Il est placé sous la tutelle du ministère de l’Europe et des affaires étrangères (MEAE, Paris) et, depuis 2000, du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation français et du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) dont il constitue une unité mixte (USR 3077).

L’Histoire du Maghreb (Algérie, Tunisie, Libye), XIXe-XXIe siècles, les Sociétés maghrébines contemporaines en recomposition et la Gouvernance et politiques sont les trois axes de recherche de l’IRMC qui contribue, en partenariat avec la communauté scientifique notamment maghrébine et européenne, au développement de la recherche sur le Maghreb.