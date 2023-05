Korea Tunisia Africa Bussiness : Les investisemments sud-coréens restent insuffisants en Tunisie

Avec seulement six entreprises sur un total de 3700 entreprises étrangères installées en Tunisie, les investissements sud-coréens en Tunisie restent ” insuffisants “, a regretté le vice-président de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA), Hichem Elloumi, lors de la séance plénière de la 2ème édition du forum ” Korea Tunisia Africa Bussiness “, tenue, lundi à la Maison de l’exportateur à Tunis (CEPEX).

” La Tunisie offre un potentiel de relocalisation économique énorme pour les entreprises sud-coréennes de par son secteur industriel et de services à haute valeur ajoutée qui n’est pas à démontrer “, a-t-il souligné lors de ce forum co-organisé, du 8 au 9 mai courant, par le Centre de promotion des exportations (Cepex), l’ambassade de la Corée du Sud en Tunisie et la Chambre de commerce tuniso-coréenne (CCTC) en présence de près de 300 opérateurs économiques des deux pays.

Signataire de plusieurs accords de libre échange ” préférentiels ” avec plusieurs pays et groupements régionaux dont l’Union européenne, la Tunisie offre aux entreprises étrangères une plateforme compétitive pour leur rayonnement en Europe, en Afrique et en Moyen-Orient, a ajouté le vice-président de l’organisation patronale.

Les exportations tunisiennes vers la Corée du Sud sont faibles

Malgré le potentiel de coopération économique entre les deux pays, a-t-il dit, les exportations tunisiennes vers la Corée du Sud sont également ” faibles “, outre le fait que la balance commerciale demeure déficitaire au détriment de la Tunisie, atteignant 540 millions de dinars en 2022.

Elloumi a, dans ce contexte, évoqué l’exemple des exportations des composantes automobiles de fabrication sud-cooréenne en Tunisie vers l’Europe qui restent, selon lui, ” en deçà des attentes “.

Les constructeurs automobiles européens ont beaucoup plus d’équipementiers en Tunisie que ceux sud-coréens, a-t-il dit, appelant, à cet égard, la Corée du Sud à développer l’investissement dans le secteur des industries de composantes automobiles qui génère plus de 80 mille emplois dans le pays.

” La Corée du Sud représente pour nous un modèle de réussite économique basée sur un secteur privé dynamique et des groupes mondialement reconnus qui constituent une locomotive de croissance et de création d’emplois “, a-t-il conclu.

Pour sa part, la ministre du Commerce et du Développement des Exportations, Kalthoum Ben Rejeb a, également regretté le faible niveau des échanges commerciaux entre les deux pays malgré une tendance exponentielle ces dernières années.

A cet égard, ces échanges commerciaux ont connu, durant le premier trimestre de 2023, une hausse de 14,8% par rapport à la même période de l’année écoulée, pour atteindre près de 54 millions de dollars, selon ses propos.

La Corée du Sud, troisième fournisseur de la Tunisie sur le marché asiatique

Et d’ajouter que la Corée du Sud est le troisième fournisseur et le 7e client de la Tunisie, sur le marché asiatique.

Pour le Président Directeur Général du CEPEX, Mourad Ben Hassine, le forum ambitionne de ” créer une plateforme de coopération et d’échange économique triangulaire entre laTunisie, la Corée du Sud et l’ensemble du continent africain “.

Il estime que la Tunisie est capable de développer cette relation triangulaire, dans la mesure où elle jouit d’une position géographique stratégique d’autant plus elle est membre du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) et de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

De son côté, le Maire de Busan, Park Heong Joon, qui conduit une délégation de 70 opérateurs économiques sud-coréens représentant différents secteurs, a formulé l’espoir de renforcer davantage les relations entre la Tunisie et la Corée du Sud, dont les liens diplomatiques remontent à 1969.

” La Tunisie sera un partenaire solide pour la Corée du Sud. Elle constitue une porte d’entrée vers l’Afrique et le Moyen-Orient “, a-t-il déclaré.

Il a rappelé, à cet égard, la signature d’un accord de coopération entre Tunis et Busan, en octobre dernier, qui a permis d’amorcer des discussions entre les entreprises privées des deux pays? afin de développer les échanges commerciaux.

A l’issue de ce forum, le CEPEX et l’Agence de promotion de l’investissement extérieur “FIPA-Tunisia” signeront deux conventions avec l’Association des importateurs coréens (KOIMA) et Busan Economic Promotion Agency (BEPA) visant notamment, à organiser des missions économiques entre les deux pays et à booster les investissements bilatéraux.

En 2022, le commerce bilatéral entre la Tunisie et la Corée du Sud a atteint 724 millions de dinars , selon les chiffres du Cepex.

Les exportations tunisiennes vers ce pays se sont élevées à 91 millions de dinars, enregistrant une progression de 30% par rapport à l’année 2021. Elles sont composées notamment, des produits de la mer (crustacés particulièrement les crabes), des fils et câbles électriques, des déchets et débris de cuivre et des dattes.

Pour ce qui est des importations tunisiennes depuis la Corée du Sud, elles ont atteint 633 millions de dinars, enregistrant une baisse de 29,2 % par rapport à l’année 2021. Les produits importés portent notamment sur les voitures de tourisme et les fils et câbles électriques.