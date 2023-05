Deux conventions de partenariat ont été signées jeudi après-midi, au siège de l’UTICA entre la Chambre nationale des pâtissiers tunisiens, la Chambre nationale des femmes chefs d’entreprise de Tunisie, la société The Mission et la société Trust Advance For International Certification.

Les deux accords visent à établir des systèmes de management de la qualité ISO au profit des établissements affiliés à la Chambre nationale des femmes chefs d’entreprise et à la Chambre nationale des pâtissiers tunisiens, dans le but d’obtenir des certificats de conformité aux normes internationales, afin d’assurer la sécurité sanitaire des consommateurs et la qualité des cahiers des charges internationaux des produits industriels et alimentaires tunisiens, et la facilité de promotion qui en découle sur les marchés étrangers, selon un communiqué publié, jeudi 4 mai 2023, par l’UTICA.

La première convention a été signée entre la Chambre nationale des femmes chefs d’entreprise de Tunisie (CNFCE) et la société The Mission. D’une durée de trois ans, ladite convention stipule que la société The Mission s’engage à élaborer un programme de formation adapté aux besoins de la CNFCE, incluant les différents types de normes ISO applicables à ce secteur. Elle s’engage aussi à accompagner les entreprises membres de la CNFCE dans toutes les étapes de la démarche de la mise en place d’un système de management ISO.

La deuxième convention de partenariat, conclue entre la CNFCE et la société Trust Advance For International Certification, a pour objectif la définition du cadre d’échange entre l’organisme certificateur et son partenaire susmentionné en ce qui concerne la capitalisation des organismes ayant achevé les travaux de mise en place de systèmes de management avec l’organisme partenaire, ou autre, en vue de certification.

Ces conventions offriront des avantages mutuels et contribueront à renforcer la notoriété et le rayonnement des membres auprès des clients, des partenaires commerciaux, aussi à accéder à de nouvelles opportunités, à échanger des connaissances et de l’expertise, et à promouvoir la diversité et l’inclusion dans les affaires aussi bien à l’échelle nationale ainsi qu’à l’échelle internationale.

En marge de cette rencontre, une cérémonie a été organisée pour la remise du certificat de système de management de la qualité ” ISO 9001 ” à la présidente de la Chambre nationale des pâtissiers tunisiens, Samia Diab.

La cérémonie s’est déroulée en présence des représentants de la Chambre nationale des femmes propriétaires d’entreprises, de la Chambre Nationale des Fabricants de Boissons, et des représentants des institutions The Mission et Trust Advance pour des certificats conformes aux normes internationales, avec la participation des représentants des ministères de la Santé, du Commerce et de quelques membres de la Chambre nationale et la Chambre régionale des femmes propriétaires d’entreprises de l’Ariana.