La ville de Hammamet abritera mercredi et jeudi les réunions du comité d’organisation des jeux africains de plage avec les dirigeants de l’Association des Comités Nationaux Olympiques Africains (ACNOA) et les représentants des délégations participantes aux jeux de Hammamet-2023.

Une source proche du Comité National Olympique Tunisien (comité d’organisation des jeux) a indiqué que la ville de Hammamet est prête à accueillir cet événement et à démontrer les capacités tunisiennes en matière d’organisation, ajoutant que la plupart des participants à ces réunions sont déjà arrivés à Hammamet.

Ces réunions verront la participation du ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Déguiche, de la gouverneure de Nabeul, Sabeh Mallak, du président de l’ACNOA, l’Algérien Mustapha Berraf, et du président du CNOT, Mehrez Boussayène, ainsi que des représentants des comités nationaux olympiques africains et des confédérations africaines concernées.

La séance matinale du mercredi comportera, outre les allocutions d’ouverture, une présentation générale du programme des jeux et des sites des compétitions ainsi que toutes les données relatives au transport, aux accréditations, au programme culturel, à la couverture médicale, à la lutte antidopage et aux médias, ajoute la même source.

La séance d’après-midi sera consacrée aux exposés des commissions sectorielles, telles que les commissions du sport, des sites, des équipements, d’hébergement, d’accueil, de médecine, de lutte antidopage, des accréditations, etc.

La ville de Hammamet abritera la deuxième édition des Jeux africains de plage du 23 au 30 juin prochain avec la participation d’un millier de sportifs représentant 54 pays membres de l’ACNOA qui concourront dans 13 disciplines.