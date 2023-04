Badminton : “Notre objectif aux Jeux africains de plage est d’améliorer nos performances” (Pdt fédération)

Le président de la Fédération tunisienne de badminton, Raouf Sioud, a affirmé que le premier objectif de la participation de l’équipe nationale aux Jeux africains de plage est d’améliorer ses performances et son classement aux niveaux arabe et africain, notant que les joueurs tunisiens n’ont participé à aucun événement international depuis 2019.

Il a indiqué dans une déclaration à l’agence TAP, que la sélection nationale sera représentée aux Jeux africains de plage, qui se tiendront à Hammamet du 23 au 30 juin, avec 10 athlètes qui seront alignés aux épreuves en simple et en double, ajoutant qu’un programme de préparation a été entamé à cet effet, début Ramadan, avec la participation de 12 joueurs (filles et garçons).

Il a souligné que les difficultés les plus importantes auxquelles sont confrontés les joueurs tunisiens sont la conciliation entre les études et la pratique du sport d’une part, et le manque d’espaces de formation d’autre part, ajoutant que le nombre de licenciés de badminton a atteint 183 dans les cinq tranches d’âge disponibles (-11 ans, -13 ans, -15 ans, -19 ans et +19 ans).

Le badminton est un sport qui oppose soit deux joueurs en simple, soit deux paires en double et en mixte. Il se pratique sur un terrain de 6,1 mètres de long et 13,4 mètres de large, et divisé par un filet au milieu. La balle se compose de 16 plumes.

Il est un sport olympique depuis les Jeux de Barcelone en 1992.

Il fera partie des 13 disciplines figurant au programme des Jeux africains de plage qui se dérouleront à Hammamet avec la participation de 850 athlètes venus de 54 pays membres de l’Association des Comités nationaux olympiques africains (ACNOA).