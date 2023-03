L’adhésion de l’Algérie aux BRICS, une question de mois, selon Tebboune

Abdelmadjid Tebboune pense que l’adhésion de l’Algérie au groupe des BRICS devrait être tranchée dans les mois à venir. C’était lors d’une interview à “Al Jazeera”.

En fait, on lui a demandé ce que l’adhésion de l’Algérie aux BRICS représente, sachant qu’elle est le plus grand pays arabe et africain, le premier exportateur de gaz en Afrique, quatrième plus grande économie en Afrique et exempte de dettes extérieures, et il a répondu que sont là de « facteurs habilitant l’Algérie à rejoindre les BRICS ».

Pragmatique, il a souligné qu’il reste encore « beaucoup de travail reste à faire cette année pour augmenter le PIB et le taux de contribution du secteur industriel au PIB, ainsi que plusieurs indicateurs économiques que nous devons réformer davantage pour accéder la tête haute aux BRICS ».

Pour l’heure, quatre des cinq pays du groupe soutiennent la demande algérienne, à savoir la Chine, la Russie, le Brésil et l’Afrique du Sud –qui assure la présidence des BRICS. Il ne manque plus que l’Inde.

Le prochain sommet des BRICS est prévu pour l’été prochain en Afrique du Sud. Et si l’Algérie y adhère, la dénomination devra forcément changer, et BRICS pourrait ainsi devenir soit “BRICSA“, ou “BARICS“, ou “BRIACS“…