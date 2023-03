Une exposition intitulée “L’indépendance à travers des articles de presse”, a été inaugurée lundi, à la salle d’information, à l’avenue Bourguiba à Tunis, à l’occasion du 67e anniversaire de l’indépendance.

Cette exposition, qui se poursuit jusqu’au 26 mars courant, met en lumière toutes les étapes de la lutte nationale pour imposer la souveraineté de la Tunisie sur son territoire et ses institutions.

Youssef Neji, directeur général du Centre national de documentation, a déclaré à l’Agence TAP que cette exposition retrace les différentes étapes de la lutte intellectuelle, culturelle, politique et syndicale contre la colonisation française.

Il a affirmé qu’elle est très riche en informations et en documents, dont certains qui sont publiés pour la première fois par l’Institut des archives nationales et le Centre national de documentation.

L’exposition met en exergue le rôle joué par la presse nationale dans la résistance culturelle et la sensibilisation des Tunisiens, depuis le journal “el Hadhira”, première publication tunisienne à avoir soutenu les Tunisiens et mis l’accent sur l’importance l’indépendance.

EL Hadhira a soutenu la lutte nationale contre les forces de colonisation qui ont œuvré à effacer l’identité tunisienne et à supprimer le droit du peuple à la souveraineté sur son territoire, a-t-il ajouté.

Selon le directeur du Centre national de documentation, les journaux et les articles exposés témoignent des évènements importants dont la signature du traité du Bardo en 1881, le début de la résistance culturelle et la prise de conscience de l’identité autonome des Tunisiens par l’intermédiaire de l’Association Khaldounia et l’Association des anciens élèves de l’école Sadiki.

Il évoqué l’apparition des prémices de la résistance politique dans le mouvement des jeunes Tunisiens dans les années 1910 et le début des années 1920.

L’exposition parle, en outre, des mouvements féministes, syndicaux et politiques, en particulier ceux menés par le nouveau parti, dirigé par feu le président Habib Bourguiba, l’Union générale tunisienne du travail, l’Union nationale de la femme tunisienne (précédée par l’Union des femmes islamiques tunisiennes) et le Parti communiste tunisien, a-t-il indiqué.

Les articles exposés pour célébrer le 67e anniversaire de l’indépendance, ont été rédigés pour immortaliser les événements phares de la résistance populaire, armée et politique en Tunisie, depuis les négociations avec les autorité françaises jusqu’à la proclamation de l’indépendance de la Tunisie.

Il s’agit de l’évacuation agricole, de l’évacuation militaire, la création de la monnaie tunisienne et après de la Banque centrale de Tunisie passant par l’adoption de la première Constitution en 1959.

Mona Slimi, conseillère en communication au Centre national de documentation, a déclaré que les journaux tunisiens dont notamment el Hadhira, l’action et Assabah ont soutenu le mouvement national voire un projet qui a contribué à la réalisation de l’indépendance et à la mise en place de l’Etat tunisien.