Dans le cadre de la Composante II du projet FIESP (Formation inter-entreprises avec le secteur privé) du ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ) mis en œuvre par la GIZ Tunisie (2019 – juillet 2023), intitulée « Appui à la mise en place de centres de formation interentreprises », le projet AHK (Chambre tuniso-allemande d’industrie et du commerce), FIESP accompagne 120 jeunes apprenants à travers un cursus de formation professionnelle dans le secteur du textile, du 1er septembre 2021 au 30 juin 2023, et ce en collaboration avec des entreprises partenaires des régions de Tunis, Cap Bon et Sfax.

De par les formations destinées aux jeunes, le cursus consiste également en trois blocs de formations destinés aux entreprises partenaires qui ont accueilli, de leur côté, un plusieurs de ces jeunes et participent au Groupe de suivi régional de formation professionnelle (GSRFP). Il s’agit des formations en Leadership, en Innovation & Digitalisation et en HR Management.

Ces formations du Projet AHK FIESP ont pour objectif de contribuer à une meilleure mise en réseau entre les entreprises partenaires et les jeunes apprenants, de renforcer la concertation et la coopération entre les secteurs public et privé, de développer des nouvelles compétences personnelles et relationnelles afin de permettre l’intégration des jeunes apprenants dans le marché du travail et la vie professionnelle en général.

A ce sujet, l’assistante de direction à Heika Confection Tunis, Hana Kebir, a souligné : « Les formations du Projet AHK FIESP dédiées aux entreprises ont eu beaucoup d’impacts positifs sur notre entreprise ». Il s’agit entre autres le gain du temps, la réflexion viable en termes d’innovation, l’agilité, la bonne gestion de crise, la définition des tâches.

La formation de tuteur en entreprise change les donnes

En ce qui concerne la formation de tuteur en entreprise, Kebir ajoutera qu’«au sein de notre entreprise, on a formé deux tuteurs, ce qui nous a fait gagner beaucoup de choses, notamment en termes d’intégration des jeunes apprenants au sein de notre entreprise ».

Pour sa part, le chef de production à Cymod International (basée à Denden), Mohamed Hatmani, abonde dans le même sens : « Lorsque les entreprises prennent en charge un jeune apprenant, de par la formation théorique accordée par les Centres partenaires, le jeune bénéficie d’une formation pratique au sein des entreprises, dont la nôtre. Cette formation demeure très importante pour l’apprenant parce qu’en tant qu’entreprise, nous misons sur ce qui l’a appris théoriquement et on l’adapte avec le pratique, prenant en considération ce qu’il lui manque sur terrain ».

Des formations riches et fructueuses pour les entreprises et les jeunes

La directrice des services généraux à Tunitex et TMT- Aramys Group à Sfax, Lobna Jabeur, a déclaré : « Ces formations étaient riches et fructueuses pour les jeunes apprenants, et auront certainement un impact positif sur leur intégration dans les entreprises ».

Et d’ajouter : « Nous avons beaucoup apprécié le rôle joué par l’AHK dans cette approche participative, notamment par le bais de ce partenariat entre les entreprises de la région et le Centre Sectoriel de Formation en Habillement de Mohamed Ali Sfax. Par conséquent, la communication entre les deux parties est devenue facile et fluide.

En ce qui concerne les formations destinées aux cadres, Jabeur a affirmé : « Elles ont constitué une expérience très utile, tout comme les formations dédiées aux jeunes. Finalement, nous avons apprécié le rôle joué par les Centres, dont le Centre Sectoriel de Formation en Habillement de Mohamed Ali Sfax, dans ce projet important ».

Dans cet ordre d’idées, le directeur qualité à MCS Confection à Sfax, Khemaies Ben Mbarek, a indiqué : « J’étais l’un des bénéficiaires du cursus de formations dédié aux entreprises du Projet AHK FIESP. Parmi les avantages de cette expérience, je peux citer entre autres le développement de la communication dans la vie professionnelle ainsi que de la façon d’agir en cas de crise…».