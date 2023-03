L’Agence nationale de l’emploi et du travail indépendant (ANETI) lance un appel à candidatures pour la formation de c𝐨𝐮𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐮𝐫é𝐞 𝐞𝐧 p𝐥𝐚𝐬𝐭𝐮𝐫𝐠𝐢𝐞 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥𝐞𝐬 quatre 𝐬𝐩é𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐭é𝐬 𝐬𝐮𝐢𝐯𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 :

– Injection

– Extrusion

– Conception des outillages

– Etude et dimensionnement des outillages.

Cet appel à candidatures est lancé dans le cadre du projet “Formation inter-entreprises avec le secteur privé (FIESP)” mandaté par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement et mis en œuvre par la GIZ Tunisie en partenariat avec le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle et en collaboration avec l’ANETI et l’UTICA.

Pour s’inscrire et envoyer les dossiers de candidatures : https://bit.ly/3IumbK0