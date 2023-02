L’un des événements artistiques marquants pour ce début d’année 2023 est la célébration du 60ème anniversaire de la Troupe nationale des arts populaires, fondée par feu Salah El Mehdi.

Dans ce contexte, deux productions ont été préparées par le Théâtre de l’opéra de la Cité de la culture Chedly Klibi et la Troupe nationale des arts populaires.

Intitulée “Waddouni”, la première création qui a été présentée hier soir au Théâtre de l’opéra est une idée et une conception de Walid Amara avec la participation du violoniste Zied Zouari et l’Orchestre symphonique tunisien sous la houlette de Rassem Dammak.

Une oeuvre qui a emporté le public vers un voyage vers les régions intérieures du pays, à travers ‘histoire de “Choug” une jeune tunisienne nostalgique à ses racines et dont la curiosité la pousse dans sa quête de ses origines et de ses traditions à se rendre dans les différents coins du pays. Un voyage raconté par une multitude de tableaux chorégraphiques au grand complet (danse, costumes, musique, chant ,poésie, etc.) avec un répertoire revisité.

La première soirée qui s’est déroulée en présence de la ministre des affaires culturelles Hayet Guettat Guermazi a été marquée par une série d’hommages rendus aux anciens membres de la troupe qui ont contribué à son rayonnement pour ne citer que Mohamed Dabloun, Mahmoud Ktat, Abderrahmane Ayadi, Fethi Zghonda, Ismahane Chikh, Khira Abidallah.

Pour la deuxième soirée prévue ce jeudi à partir de 19H30, le public aura rendez-vous avec le spectacle “Nawala” une chorégraphie et mise en scène de Imed Amara au niveau de la musique et Mouez Troudi au chant qui promet lui avec la participation de 14 danseurs une ballade musicale en puisant dans le folklore tunisien, dans les tréfonds de la Tunisie pour retracer l’ambiance des mariages et des fêtes des tunisiens en faisant un clin d’œil subtil aussi à ceux qui ont combattue la peur et la mort, les “Fellaguas”.