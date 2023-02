Le Salon des biens de consommation ” Ambiente ” se tiendra du 3 au 7 février 2023 à Francfort en Allemagne avec la participation d’artisans tunisiens.

Khadem Masmoudi, commissaire régional à l’Office national de l’artisanat, indique que cette manifestation représente un rendez-vous professionnel international qui va permettre de promouvoir les exportations des produits artisanaux.

Deux stands sont réservés aux artisans tunisiens dont deux de Ksibet Mediouni et Kasr Hlel spécialisées dans l’art traditionnel du tissage et l’industrie du bois d’olivier. Et cinq sociétés spécialisées dans les poteries et les décorations extérieures à Moknine exposeront dans un stand collectif.

La valeur des exportations de l’artisanat à Monastir a atteint 18,600 millions de dinars en 2022, contre 14,700 millions de dinars en 2021.

Les exportations de la poterie et du tissage traditionnel ont atteint, respectivement, 8,5 millions de dinars et 9,5 millions de dinars en 2022. Le secteur de l’artisanat devrait réaliser des revenus de 20 millions de dinars en 2023.

Il compte 11 000 artisans dont 400 potiers et mille artisans en tissage traditionnel.