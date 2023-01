La Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT) se propose de désigner, par voie d’appel à candidature, un administrateur représentant les actionnaires minoritaires, et ce conformément à la Loi N°2016-48 du 11 Juillet 2016 relative aux Banques et Etablissements Financiers et à la réglementation du Marché Financier.

Par actionnaires minoritaires, on entend les actionnaires détenant individuellement au plus 0,5% du capital et les institutionnels détenant individuellement au plus 5 % du capital.

Par institutionnel, on entend les Organismes de Placement Collectifs, les établissements de crédit, les Assurances, les Sociétés d’Investissement à Capital Fixe, les Sociétés d’Investissement à Capital Risque et les caisses de retraite.

A cet effet, la BIAT informe ses actionnaires que la désignation aura lieu par voie d’élection lors d’une Assemblée élective réservée aux actionnaires minoritaires. Le candidat désigné par l’Assemblée Elective sera soumis à la ratification de la prochaine Assemblée Générale relative à l’exercice clos au 31 Décembre 2022.

