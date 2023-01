Le Théâtre de l’Opéra à la Cité de la culture Chedly Klibi a vibré hier soir, à la veille de la clôture de la huitième édition des Journées Musicales de Carthage (JMC, 21-28 janvier 2023), au rythme du concert de l’auteur-compositeur tunisien Rabii Zammouri ” Nostalgia” marqué par la présence d’un large public et rehaussé de la présence de la ministre des affaires culturelles Hayet Guettat Guermazi.

Organisé en partenariat avec le Théâtre de l’Opéra, l’Orchestre symphonique tunisien et la troupe nationale de musique sous la houlette du maestro Mohamed Bouslama, le concert a offert aux nostalgiques de la belle époque des morceaux de musique d’une panoplie variée d’oeuvres télévisées et cinématographiques gravées encore dans les mémoires.

En effet, ” Nostalgia ” est un spectacle musical qui présente un bouquet des génériques de feuilletons et de films, les plus connus de Rabii Zammouri, qui a proposé une palette musicale de génériques interprétée par l’orchestre symphonique tunisien. Le public a été agréablement emporté par des chansons et des musiques culte qui ont marqué des générations à partir des années 2000, comme ” sayderrim “, ” Naouret el hwa “, ” Kamanjet Sallema ” … Et des artistes de talent comme Saber Rebai, Walid Tounsi…

De la télévision, en passant par le cinéma, cette création a fait revivre au public les ambiances du bon vieux temps et des émotions et des anecdotes vécues lors des débuts de la cinéphilie pour les uns, lors de la réunion de la famille au ramadan pour les autres.

La huitième édition des JMC dont la compétition est absente cette années encore, baisse le rideau ce soir par une dernière soirée à 21H00 au Théâtre de l’Opéra, avec le concert du saxophoniste et composteur Yacine Boulares “Osool” qui promet, quant à lui, un voyage musical différent et qui mène des rives de Carthage au port de la Nouvelle-Orléans en passant par l’Afrique de l’Ouest où sont nés les rythmes du jazz afro-américain. Dans cette nouvelle création, Yacine Boulares réunit un groupe d’artistes pour une exploration festive entre la musique Tunisienne et les musiques afro-américaine.

Pour “Osool”, Yacine Boulares, décrit par Radio France Internationale comme “l’un des jazzmen les plus talentueux de sa génération” invite à passer de l’autre côté du miroir vers un conte musical imaginaire pour retrouve sa langue et ses rythmes natals avec les harmonies et les mélodies de la musique Jazz, Soul et Funk qui rencontrent les rythmes du Mezwed, Stambeli, Chaabi et Fazzani….et de clore ainsi en apothéose la série des concerts proposée tout au long d’une semaine par l’édition 2023 des JMC où près de 40 représentations de 18 pays ont été données.