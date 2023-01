Le Ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) et le Ministère de l’Intérieur tunisien avec l’appui de l’Ambassade de France en Tunisie ont lancé l’appel à projets annuel 2023 dans le cadre du fonds de soutien à la coopération décentralisée pour les collectivités territoriales françaises et les collectivités territoriales tunisiennes.

Quatre thématiques prioritaires de coopération dans le cadre de la régionalisation avancée sont retenues : “Aménagement du territoire, de la Commune et des espaces publics”, “Environnement, climat, efficacité énergétique et gestion du littoral”, “Patrimoine et Culture” et “Gestion de la crise sanitaire”.

En ce qui concerne le volet “Patrimoine et culture”, le site de la diplomatie France souligne qu’un bon nombre de communes et de territoires tunisiens disposent d’un riche héritage patrimonial et culturel que les municipalités doivent préserver et mettre en valeur, pour la qualité de vie des citoyens et pour l’attractivité touristique et économique.

Dans ce sens, cet appel à projets, ajoute la même source, vise à consolider les partenariats en cours, à favoriser de nouvelles coopérations entre les collectivités tunisiennes et françaises, et à aider à la mise en œuvre de la décentralisation comme mode de gouvernance des affaires publiques locales au bénéfice des populations.

Tous les détails notamment sur les critères d’éligibilité et les procédures de participation sont disponibles sur France Diplomatie.

Les objectifs du fonds d’appui spécifique à la coopération décentralisée franco-tunisienne sont notamment de renforcer les capacités de gouvernance territoriale et l’appui aux formations nécessaires pour l’amélioration de l’encadrement des collectivités tunisiennes grâce à des projets de coopération entre collectivités françaises et tunisiennes.