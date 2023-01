L’Ambassade du Japon en Tunisie en coordination avec l’Ecole Nationale d’Architecture et d’Urbanisme de Tunis (ENAU) et la Cinémathèque Tunisienne, met en vedette pendant un événement en deux temps, l’architecte, la conceptrice japonaise d’éclairage et d’illumination ISHII Lisa Akari, qui partagera les avantages et les attraits de l’éclairage et discutera de son potentiel pour améliorer la valeur des infrastructures, des sites du patrimoine et d’autres structures architecturales de la Tunisie.

Le démarrage à l’ENAU ce mercredi 25 janvier à partir de 14H00 est marqué par une conférence ” Illuminer la ville, illuminer la vie ” et l’inauguration d’une exposition de photographie “L’Architecture et la Lumière” ainsi qu’une table ronde ” La mise en lumière des infrastructures urbaines et des patrimoines “.

Demain 26 janvier à la Cinémathèque tunisienne (Cité de la Culture Chedly Klibi), un Talk-show ” L’Architecture et la Lumière ” est au programme ainsi que l’inauguration de l’exposition de photographie “L’Architecture et la Lumière” qui sera ouverte au public du 25 au 31 janvier à l’ENAU et du 23 janvier au 5 février à la Cite de la Culture.

ISHII a créé des espaces urbains et architecturaux fascinants à travers des effets de lumière principalement au Japon et en Europe. Elle a également participé à l’illumination de cérémonies diplomatiques entre le Japon et d’autres pays, telles que la conception de l’éclairage du pont Rades-La Goulette, symbole de la coopération entre le Japon et la Tunisie, lors de la TICAD 8 qui s’est tenue en août dernier.

Née à Tokyo, Akari-Lisa Ishii est issue d’une formation internationale (Japon, France, U.S.A) mêlant beaux-arts, design et éclairage. Après ses études universitaires dans plusieurs pays, elle a d’abord travaillé chez Howard Brandston & Partners (N.Y.), Motoko Ishii Lighting Design (Tokyo) et Light Cibles (Paris), avant de fonder l’agence I.C.O.N. en 2004. Basée à Paris et à Tokyo, sa société vise à créer et à véhiculer de nouveaux concepts et tendances lumineuses. Forte de son réseau international, de ses savoir-faire et de sa palette de vocabulaire de lumière, elle réalise des projets urbains et paysagers, architecturaux, intérieurs, muséographiques, événementiels, spectacles… dans le monde entier.

Parmi ses réalisations, on peut citer le Centre Pompidou Metz, le Théâtre Kabuki de Tokyo, le Château d’eau de Cherbourg, le quartier St-Michel de Bordeaux, le jardin anglais de Chantilly, le musée Yves-Saint-Laurent de Marrakech, la mise en lumière du Tunis Radis Bridge, des expositions de nombreux musées parisiens renommés, la Fête des Lumières de Lyon, des événements commémoratifs sur la Tour Eiffel, le Colisée, la Porte de Brandebourg… Des projets pour lesquels elle a reçu de nombreux prix internationaux. Outre la conception, Akari-Lisa Ishii, Artiste-ambassadrice de la Fête des Lumières de Lyon etc., a aussi dans sa palette de compétences, le professorat, les conférences, le design de produits… et même le graphisme et l’écriture avec la publication de ses livres ” ICONIC LIGHT “, ” Mon œuvre, fasciné par la lumière ” & ” la Ville et la Lumière “.