Les produits d’exploitation bancaire de La BANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATS -BTE- ont enregistré au cours de l’année 2022 une évolution de 9,768 millions de dinars (+7,9%) par rapport à l’année 2021, du fait de la hausse des commissions de 4,006 millions de dinars (+15,4%), des intérêts de 4,544 millions de dinars (+5,3%) et des revenus du portefeuille commercial et d’investissement de 2,420 millions de dinars (+34%).

Les charges financières sont passées de 60,583 millions de dinars à 72,340 millions de dinars à fin décembre 2022 (+19,4%).

Par conséquent, le Produit Net Bancaire a enregistré à fin décembre 2022 une baisse de (‐3,2%) par rapport à fin décembre 2021. Il a atteint 61,115 millions de dinars à fin 2022.

Le portefeuille titres a enregistré une augmentation de 22,289 millions de dinars (+17,2%).

L’encours nets des crédits s’est élevé à fin décembre 2022 à 882,013 millions de dinars contre 853,363 millions de dinars à fin décembre 2021 enregistrant ainsi une progression de 3,4% (+28,650 millions de dinars) résultant essentiellement de la hausse des crédits MLT aux particuliers de 33,250 millions de dinars (+8,9%), des crédits CT entreprises de 9,994 millions de dinars (+5,2%). En revanche, les crédits MLT aux Entreprises ont enregistré une baisse de 28,059 millions de dinars (‐15,6%).

Les dépôts ont affiché une hausse de 12,771 millions de dinars, soit +1,5% pour passer de 871,455 millions de dinars à fin décembre 2021 à 884,226 millions de dinars à fin décembre 2022.

Les dépôts à terme ont connu une augmentation de 83,767 millions de dinars (+22,7%), les dépôts à vue ont subi une baisse de 68,627 millions de dinars (‐ 23,4%). Les certificats de dépôt sont passés de 16,500 millions de dinars à fin décembre 2021 à 117,500 millions de dinars à fin décembre 2022.

Les dépôts sous forme d’épargne ont enregistré une légère baisse de 0,8%.