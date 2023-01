Un forum économique a été organisé à Bizerte, jeudi 19 janvier 2023, qui a réuni les entreprises tunisiennes et françaises implantées dans la région.

La rencontre a été organisée par le service économique à l’ambassade de France en Tunisie en partenariat avec le Parc d’activités économiques de Bizerte et l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII).

A cette occasion, André Parant, ambassadeur de France en Tunisie, a souligné que ce forum fait partie des programmes et actions de développement menés pour soutenir et accompagner les entreprises tunisiennes et françaises opérant aussi bien à Bizerte que dans d’autres régions du pays.

Il a évoqué les relations séculaires qui lient les deux pays, ajoutant que les entreprises françaises sont toujours confiantes en le climat d’investissement en Tunisie malgré la conjoncture économique difficile.

En effet, a-t-il souligné, plusieurs sociétés françaises ont multiplié leurs investissements et ont créé de nouvelles filiales en Tunisie, rappelant que le volume des échanges commerciaux entre les deux pays a atteint 1,2 milliard d’euros en 2021.

Le diplomate a ajouté que plusieurs colloques et rencontres économiques sont programmés en 2023 en vue de fournir le meilleur cadre pour booster la coopération bilatérale, citant le forum économique tuniso-français prévu à Paris en mai prochain et qui sera suivi par la visite d’une délégation économique française en Tunisie.

De son côté, le DG de l’APII, Amor Bouzouada, a indiqué que la Tunisie compte environ 500 entreprises françaises et tuniso-françaises qui assurent 400 000 emplois dont 11 000 dans des sociétés totalement exportatrices.

Pour sa part, Badi Klibi, PDG du Parc économique des activités de Bizerte, a fait savoir que 44% des projets d’extension réalisés ont été menés par des entreprises françaises implantées au parc qui comprend environ 75 sociétés dont 13 françaises.