Le premier rapport du Forum éducatif tunisien recommandé l’implication de la société civile dans la réforme du système éducatif soulignant la nécessité de l’éloigner des tiraillements politiques et idéologiques.

S’exprimant lors d’une conférence de presse à Tunis pour présenter le rapport du Forum éducatif tunisien, organisé du 22 au 24 décembre 2022, le président de la Coalition éducative tunisienne, Kamel Missaoui, a souligné la nécessité de renforcer la sensibilisation à l’importance du droit à l’enseignement à travers l’organisation des conférences et des séminaires de formation.

D’après lui, le forum a mis l’accent sur la nécessité de lutter contre les politiques d’austérité adoptées par l’Etat dans la gestion des établissements d’enseignement public.

Il a aussi appelé à la révision des textes de loi et des avantages accordés au secteur privé pour investir dans le secteur de l’éducation.

Il s’agit, en outre, d’éviter les réformes partielles et de mobiliser les moyens matériels et humains pour élaborer un projet de réforme inclusif capable de lutter contre la violence scolaire.

Dans ce contexte, le forum a appelé à rompre avec les solutions provisoires de lutte contre la violence en milieu scolaire recommandant l’installation de cellules et de mécanismes capables de protéger les établissements scolaires des intrus outre la révision du temps scolaire et le recrutement de sociologues et de psychologues pour assurer l’encadrement et l’orientation des élèves.

Le forum a aussi recommandé la nécessité de promouvoir les activités culturelles et artistiques et la recherche de nouveaux moyens de financement à travers le renforcement du partenariat avec la société civile outre la promotion de la formation professionnelle.