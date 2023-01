Le développement du partenariat entre la Tunisie et l’Italie, notamment dans le domaine de l’emploi et de la formation professionnelle, a été au centre d’un entretien, jeudi 12 janvier 2023, entre le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Nasreddine Nsibi, et l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Fabrizio Saggio.

A cette occasion, Nsibi a souligné la disposition de son département à développer le partenariat pour encourager les investisseurs italiens à s’installer en Tunisie, connue pour le haut niveau de ses compétences.

Dans ce contexte, il dira que le ministère assure des sessions de formation de courte durée pour renforcer les capacités des ressources humaines et répondre au mieux aux besoins des entreprises économiques installées en Tunisie en main d’œuvre qualifiée.

Par ailleurs, Nsibi a souligné que le ministère œuvre à améliorer les politiques publiques dans le domaine de l’emploi pour promouvoir l’intégration professionnelle et préserver les postes d’emploi à travers l’amélioration de l’employabilité des demandeurs d’emploi et le renforcement de leurs capacités.

De son côté, le diplomate italien a souligné la disposition de son pays à investir en Tunisie pour contribuer à la création d’emplois décents, outre la promotion du partenariat dans le domaine de l’emploi et de la formation professionnelle.