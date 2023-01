Le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées a annoncé, jeudi, qu’il a été décidé d’augmenter le budget réservé aux projets lancés par les groupes cibles et de mettre en œuvre un plan visant à faire bénéficier, au cours de 2023, mille familles à besoins spécifiques du programme d’inclusion et d’autonomisation économique moyennant une enveloppe d’environ 4,2 millions de dinars.

Le ministère de la femme a ajouté, dans un communiqué, que le programme d’inclusion et d’autonomisation économiques vise, en particulier, l’autonomisation socioéconomique des familles vulnérables en situation particulière, en soutenant leurs capacités à faire face aux contraintes économiques et leur résilience à la baisse du pouvoir d’achat et à la hausse des prix en les aidant à se procurer les équipements, le matériel et les matières premières nécessaires à la réalisation de microprojets leur garantissent un minimum d’indépendance économique et de stabilité sociale.

Ce programme national cible les enfants ou tuteurs familiaux en situation particulière hommes ou femmes qu’ils soient issus de familles monoparentales ou de familles démunies et à revenu limité, parmi les diplômés, disposant d’une expérience professionnelle, sans emploi ou encore les familles les plus menacées.

Le ministère s’emploiera à augmenter progressivement les crédits alloués à ce programme et le nombre de ses bénéficiaires au cours du plan de développement 2023-2025. Ainsi, le nombre de bénéficiaires sera porté à 1200 familles en 2024 moyennant la mobilisation d’environ 5,8 millions de dinars.

Le ministère de la femme a indiqué que le programme d’autonomisation économique des familles en situation particulière a été lancé en 2012 et a permis jusqu’à 2021 l’autonomisation de 1508 familles, soulignant que le ministère a décidé de multiplier ses interventions afin de lutter contre la pauvreté, en particulier, dans les régions prioritaires telles que les zones frontalières et les quartiers à forte densité de population.