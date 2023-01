Une équipe d’archéologues japonais est actuellement en visite au site d’Oudhna (ancienne Uthina, gouvernorat de Ben Arous) qui s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherches académiques sur l’agriculture durant l’époque romaine.

Le conservateur du site d’Oudhna, Nizar Ben Slimane, indique que cette visite scientifique constitue une occasion pour faire connaître le site auprès des spécialistes nippons et éventuellement découvrir les différentes fouilles et découvertes faites par les experts de l’Institut national du patrimoine (INP).

Il a fait savoir que les recherches de l’équipe japonaise est centrée sur les caractéristiques de l’agriculture durant l’époque romaine en cette zone, jadis connue pour ses terres fertiles, située à une trentaine de Kilomètres au sud-ouest de la capitale, Tunis.

Le site archéologique d’Oudhna se dresse sur une plaine verte et fertile riche en couleurs, témoignant des multiples civilisations qui se sont succédé sur cette terre depuis l’Antiquité.

Datant de l’an 27 avant J.- C., Oudhna est l’une des plus anciennes colonies en Afrique Romaine avec son Capitole, ses temples, aqueducs, thermes publics romains, maisons romaines et autres grandes fresques en mosaïque.