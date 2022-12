L’Observatoire des zones humides du Grand Tunis a vu le jour le 5 décembre 2022, à l’issue d’une rencontre qui a réuni plusieurs associations actives dans le domaine de la protection des zones humides, a annoncé l’Association des Amis des Oiseaux (AAO).

Le lancement dudit observatoire s’inscrit dans le cadre d’un projet de renforcement des capacités en matière de suivi, gestion et conservation des zones humides des pays de Méditerranée ; projet coordonné par l’Institut de Recherche français la Tour du Valat, financé par l’Agence française de développement (AFD) et le Fonds français pour l’environnement mondial (FFEM) et mis en œuvre en Tunisie par l’AAO et le bureau de la Tunisie du Fonds mondial pour la nature (WWF), explique Imen Laabidi, chargée de la communication à l’AAO.

L’observatoire est une coalition non gouvernementale d’organisations et d’associations œuvrant à la collecte de données environnementales, en vue de les répertorier sous forme d’indicateurs relatifs notamment aux trois grandes zones humides du Grand Tunis, à savoir Sebkhet Sejoumi, Lac de Tunis et Sebkhet Ariana.

La nouvelle structure assurera le suivi de la situation environnementale, de l’état de conservation des sites et de l’alignement avec la stratégie nationale des zones humides, et d’évaluer les politiques environnementales mises en place. La finalité est de faire face aux menaces pesant sur les écosystèmes.