Conférence sur l’enseignement et la formation dans les pays arabes : L’appel d’Alger

La “Déclaration d’Alger” issue de la troisième conférence des ministres et dirigeants responsables de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels dans le monde arabe souligne la nécessité d’œuvrer au renforcement de la coordination arabe et de l’appuyer pour promouvoir le système d’enseignement et de formation techniques et professionnels, soulignant que l’enseignement et la formation techniques et professionnels constituent un choix stratégique et de développement pour les pays arabes.

La déclaration publiée au terme des travaux de cette conférence ministérielle tenue du 24 au 26 décembre 2022 à Alger a mis l’accent sur l’importance de promouvoir la recherche appliquée et l’innovation pour développer le secteur de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels dans le monde arabe et assurer l’égalité des chances en matière d’enseignement et de formation techniques et professionnelles des différents catégories des sociétés arabes.

La déclaration a souligné la nécessité de renforcer les industries et les produits de l’économie verte dans le monde arabe ainsi que la numérisation dans le secteur de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels.

Elle appelle à soutenir les diverses initiatives d’appui au développement et à la modernisation du secteur, ainsi que l’utilisation des applications de la quatrième révolution industrielle dans les programmes d’enseignement technique et de formation professionnelle, en encourageant l’échange d’expériences entre les pays arabes et à travers la création d’n mécanisme pour le promouvoir.

Le texte souligne également la nécessité de poursuivre la coordination et la concertation entre les pays arabes afin de promouvoir l’enseignement et la formation techniques et professionnels et de renforcer sa position pour qu’il puisse contribuer à la réalisation du développement durable.

Le ministre tunisien de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Nasreddine Nsibi, qui a présidé les travaux de cette conférence, a présenté le rapport de la présidence de la République tunisienne à la conférence.