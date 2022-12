ADCOM AGENCY, tunisoauto.tn et MOTUL TUNISIE ont organisé le concours-sondage «Plus belle voiture de l’année 2022», qui s’est déroulé du 15 octobre au 30 novembre et a réuni cette année 4 686 votes, contre 4 245 votes en 2021.

Le jury, composé essentiellement de journalistes spécialisés a sélectionné les 11 plus beaux nouveaux modèles commercialisés au cours de cette année 2022.

Plus de 50% des votes pour le nouveau Range Rover

Un grand nombre de votants ont plébiscité le nouveau Range Rover (1 834 votes) ; suivi en deuxième position de la Porsche Panamera Hybride (395 votes) et en 3e position le Cupra Formentor (391 votes).

Lors d’une conférence de presse organisée le 22 décembre 2022 au Sheraton Hôtel Tunis, en présence entre autres de Imed Khelil (CEO Motul Tunisie et Uniroyal pneu), Mohamed Khayati (directeur commercial Motul Tunisie et Uniroyal pneu), de Omar Mechri (Business Development Manager Algeria, Libya & Tunisia Motul, etc., le Trophée de « Plus Belle Voiture de l’Année 2022 » a été remis au concessionnaire Alpha International Land Rover Tunisie pour son modèle nouveau Range Rover.

À signaler que l’événement a également bénéficié du soutien de ses sponsors (IMS OUTDOOR, MOSAÏQUE FM, Sheraton Hôtel Tunis). Et suite à un tirage au sort de tous les internautes participants, un gagnant de ce Jeu-Concours « Plus Belle Voiture de l’Année 2022 » a reçu un chèque de 2 000 DT offert par MOTUL TUNISIE.

Voici le résultat complet des votes :

1/ Nouveau Range Rover : 1 834 votes

2/ Porsche Panamera Hybride : 395 votes

3/ Cupra Formentor : 391 votes

4/ HAVAL H6 : 379 votes

5/ Nissan Qashqai : 361 votes

6/ KIA Sportage : 355 votes

7/ Mercedes Classe E : 298 votes

8/ AUDI E Tron : 269 votes

9/ JEEP Compass : 161 votes

10/ CHERY Tiggo 7 Pro : 138 votes

11/ OPEL Mokka : 105 votes.