Les participants au deuxième congrès de l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO), tenu les 20 et 21 décembre 2022 sous le thème “Langue arabe et diversité culturelle”, ont appelé à la création d’une organisation internationale pour la langue arabe laquelle serait similaire à l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

En attendant, ils ont appelé à développer la langue arabe en généralisant son usage et son utilisation et à exploiter l’intelligence artificielle pour promouvoir son développement.

Les participants ont également souligné la nécessité pour la langue arabe de se conformer aux conditions et circonstances de l’époque pour répondre aux défis de la diversité linguistique et à la propagation des dialectes étrangers.

Ils ont appelé à “établir un cadre de référence pour l’enseignement de la langue arabe à travers la formation des enseignants et le développement des études appliquées dans le domaine de la langue arabe suggérant l’exigence d’un test de compétence complet en langue arabe, similaire à toutes les autres langues”.

Ils ont aussi souligné la nécessité d’établir une base de données qui rassemble toutes les œuvres arabes et de promouvoir l’enseignement de la langue arabe à l’échelle internationale.

Ils ont recommandé de construire des ponts de communication, de connaissance et de coopération entre la culture arabe et les autres cultures du monde afin de former un savoir universel tout en préservant les valeurs de diversité, d’ouverture et de respect de la culture et de la vie privée de l’autre.

Ils ont, par ailleurs, souligné la nécessité d’utiliser la langue arabe dans les domaines de la traduction, de la production et de l’arabisation outre l’activation du rôle du Bureau de coordination de l’arabisation relevant de l’ALECSO et la promotion des centres de traduction dans tous les pays arabes matériellement et logistiquement.

Ils ont, d’autre part, noté le faible pourcentage d’ouvrages traduits, en particulier dans les domaines scientifiques, et l’absence d’une stratégie unifiée entre les institutions arabes concernées par la traduction, les efforts en la matière étant caractérisés par la spontanéité et la dispersion.