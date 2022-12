L’agence de notation nationale PBR Rating a effectué une évaluation de BSB afin de délivrer à la société une notation financière. A l’issue de l’évaluation, elle lui a octroyé la note, en monnaie locale*, de A- (TUN) avec perspective positive (sur une échelle de notation allant de AAA à D). Une notation stable et de même rang entre le long terme (A- (TUN) ) et le court terme (A3 (TUN) ).

Cette note traduit une amélioration significative, aussi bien de l’activité que de la rentabilité, malgré un contexte local peu favorable et les fortes perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales de l’industrie automobile, notamment pour les semi-conducteurs. La reprise marquée de 2021 augure de bonnes perspectives de croissance en termes d’activité et de performance.

Depuis 1976, BSB s’est positionnée sur le marché de l’automobile en Tunisie en tant qu’importateur officiel de la marque japonaise Toyota, qui s’est hissée, pour la deuxième fois consécutive, au sommet du classement mondial des constructeurs automobiles, avec plus de 10 millions de véhicules écoulés sur l’année 2021.

BSB-Toyota, une longue histoire de confiance

La relation solide qui lie BSB au constructeur japonais et la bonne réputation dont bénéficient les voitures Toyota, principalement en raison de leur qualité, ont contribué à une amélioration notable des indicateurs commerciaux et de performance de la société au cours des dernières années.

Le concessionnaire jouit d’une position commerciale très favorable et a pu, au fil du temps, bénéficier de la réallocation des quotas pour accroître sa part de marché, s’assurant ainsi le troisième rang dans les classements des véhicules légers et particuliers en termes de volume d’immatriculations en 2021.

En effet, avec 4 728 unités immatriculées en 2021, en augmentation de 72,1% par rapport à 2020, Toyota a conquis 5 places pour se hisser troisième sur le marché des véhicules légers en Tunisie, avec une part de marché de 7,7% (contre 5,5% en 2020).

BSB minimise le risque client

De par une activité de plus en plus soutenue, mais aussi une politique d’encaissement rigoureuse permettant à BSB de minimiser son risque client, l’entreprise a montré une nette amélioration de sa position de trésorerie. Cette dernière s’est traduite par des ratios de liquidité qui ont suivi une trajectoire globalement haussière sur les derniers exercices se situant à des niveaux confortables.

Impact de la dépréciation du dinar sur les produits BSB

La mission de notation par PBR Rating souligne l’importance de l’impact de la dépréciation du dinar tunisien (TND) par rapport aux devises étrangères pour la société puisque les produits commercialisés par BSB sont entièrement importés (à l’instar de l’ensemble du marché tunisien de distribution de véhicules). Un risque qui est resté maîtrisé sur les derniers exercices mais dont la tendance est peu favorable sur le court à moyen terme, compte tenu d’un contexte mondial inflationniste et instable et de mutations économiques structurelles, notamment suite à la crise COVID-19 et à la guerre en Ukraine.

D’autre part, la société bénéficie d’une structure financière appréciable, caractérisée par un niveau d’endettement acceptable et une capacité interne satisfaisante à générer du capital et à renforcer ses fonds propres, notamment durant les deux derniers exercices. Le concessionnaire dispose désormais d’une meilleure capacité en matière d’accès au financement.

La mission de notation PBR Rating a constaté des ratios de solvabilité satisfaisants pour le concessionnaire, ainsi qu’une rentabilité et des niveaux de marges confortables présageant de perspectives d’évolution favorables pour la société, notamment au regard de l’augmentation considérable de son volume d’affaires.

—————-

*La notation en monnaie locale n’est pas plafonnée par la note souveraine en monnaie étrangère.

—————-

A propos de PBR Rating :

L’agence de notation financière PBR Rating, initiée et parrainée par le Conseil Bancaire et Financier (anciennement Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des Etablissements Financiers), a été inaugurée en mai 2018 par le ministre des Finances.

Elle a pour vocation le déploiement et la diffusion de solutions de notations financières et extra-financières ainsi que la publication d’études et de recherches économiques, contribuant à la transparence et à l’efficience de l’information financière pour l’ensemble des intervenants économiques, nationaux ou internationaux, sur le marché tunisien.

A propos de BSB :

BSB SA, importateur officiel de la marque japonaise Toyota en Tunisie depuis 1976, a pour principale mission la commercialisation des produits Toyota adaptés au marché et aux exigences tunisiennes ainsi que la distribution des pièces de rechanges d’origine et la réparation à travers un service après-vente répondant aux standards et normes de qualité établis par le constructeur.

La stratégie de développement de BSB Toyota tourne autour de la satisfaction du client, de la qualité de service et de la proximité. C’est dans ce sens que BSB Toyota essaye de couvrir le territoire tunisien par l’inauguration de nouveaux points de vente et ateliers dans plusieurs régions. Actuellement, le distributeur de la marque japonaise dispose d’un réseau riche, combiné entre succursales et agents officiels, permettant de répondre à toutes les exigences du marché tunisien.