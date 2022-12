La huitième édition de Panorama International Short Film Festival (PISFF – ou Festival international du panorama du court métrage ) aura lieu du 7 au 11 février 2023 à la Cité de la culture Chedli Klibi.

Créé en décembre 2016 sous le thème ” Forum des cultures et de la créativité “, le Festival international du panorama du court métrage organisé en partenariat avec la Cinémathèque tunisienne et le Centre national du cinéma et de l’image (CNCI) est devenu un événement culturel annuel dédié aux courts métrages tunisiens et étrangers.

Au cours de ses précédentes éditions, le festival ne s’est pas contenté de la projection mais il est devenu une occasion pour soutenir et encourager les talents locaux et internationaux. En 2019, la compétition a été élargie pour inclure une compétition de courts métrages fiction et une compétition de courts métrages documentaires.