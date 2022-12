Lors d’une conférence de presse organisée mardi matin au théâtre de l’opéra de Tunis par la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT) en partenariat avec l’Association des Amis de la Musique de Trapani, l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de la Promotion Culturelle (AMVPPC) et l’Orchestre symphonique Tunisien, a été présenté le projet “Médithéatres -Grande Musique dans les anciens théâtres méditerranéens- ainsi que l’événement du projet, le spectacle de l’Opéra ” L’Elisir d’Amore “, l’œuvre la plus connue du compositeur Italien Gaetano Donizetti, qui sera représentée demain 14 décembre 2022 et dont les répétitions ont démarré au Théâtre de l’opéra à la Cité de la culture Chedli Klibi.

Visant à transformer en produit touristique l’alliance entre la grande musique et les théâtres antiques de la Méditerranée, Médithéâtres, projet cofinancé par l’Union européenne dans le cadre du programme ENI de coopération transfrontalière Italie-Tunisie (2014-2020), est piloté du côté de l’Italie, par l’Ente Luglio Musicale Trapanese (“Théâtre de Tradition “, l’un des 28 d’Italie) en partenariat avec l’association les amis de la musique de Trapani, le district touristique de la Sicile Occidentale, et pour la Tunisie, par la CONECT, l’AMVPPC et le Théâtre de l’Opéra de Tunis.

L’objectif principal de Médithéâtres est de créer, dans l’espace méditerranéen, un pôle d’excellence dans le secteur du divertissement, mettant à la disposition du système les meilleures ressources et les meilleures opportunités offertes par la Sicile et la Tunisie, pour une coopération économique et culturelle vertueuse. L’approche transfrontalière permettra de créer une synergie entre l’Italie et la Tunisie, cohérente avec les liens culturels et économiques anciens et avec les racines méditerranéennes communes.

Médithéâtres oeuvre à mettre en œuvre l’offre touristique de la Sicile et de la Tunisie à travers la création et la promotion d’un circuit touristique thématique intégré, principalement lié à l’opéra et à la musique symphonique. Et il permettra encore de valoriser et de promouvoir le patrimoine archéologique et le développement du tourisme culturel. Entre autres objectifs : favoriser la création de micro-entreprises spécialisées dans la construction de décors et de costumes, activités de formation de jeunes professionnels dans le domaine de l’art.

Parmi ses objectifs, la réalisation d’événements musicaux d’excellence dans les théâtres antiques des deux pays, comme Segesta et Selinunte (Trapani) ainsi qu’à Carthage.

Dans le cadre de sa mission de production artistique et de mise en scène d’œuvres lyriques et performances musicales pour le lancement du label Médithéâtres, sera donné le spectacle L’Elisir d’Amore de Gaetano. Donizetti, demain mercredi 14 décembre 2022 à 19H00 au Théâtre de l’Opéra de Tunis.

Le spectacle est une représentation d’un mélodrame amusant en deux actes de Donizetti, dont le livret est écrit par Felice Romani.

La mise en scène de l’Opéra et les costumes sont de Teresa Gargano. Les décors sont de Monica Andolina. Le Chœur est celui du Luglio Musicale Trapanese. L’orchestre, composé par les musiciens de l’Orchestre Symphonique Tunisien et par ceux du Luglio Musicale Trapanese, sera dirigé par le maestro Sergio Alapont.

L’histoire se développe autour des aventures de l’humble paysan “Nemorino”, amoureux d’Adina et incapable de lui déclarer sa flamme. L’équilibre est brusquement interrompu par l’arrivée de Dulcamara (le charlatan) qui, en faisant semblant d’être un docteur, vend à Nemorino une sorte d’élixir d’amour. les événements se déroulent dans un quartier américain des années ’50, caractérisées par le boom économique de l’après-guerre et par un élan de reconstruction; c’est l’époque d’Elvis Presley, de Marylin Monroe, de Marlon Brando. Au cœur de la vie du quartier, tout le monde se connaît, la communauté devient une seule famille, qui finalement est la vraie protagoniste incontournable de la pièce.

“Je souhaite que la scène devienne une véritable place où nos artistes puissent vivre pleinement, en dansant, en chantant, en jouant et en s’amusant. Et c’est exactement pour ça que j’ai décidé de donner une orientation purement cinématographique qui rappelle la comédie musicale et qui est capable de montrer au public toutes les facettes de cet incroyable chef-d’œuvre, en les faisant participer à la vie de cette petite communauté”, note Teresa Gargano.