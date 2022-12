Le solde de la balance commerciale est déficitaire de 23,281 milliards de dinars durant les 11 mois de l’année 2022, contre un déficit de 14,654 milliards de dinars pour la même période de 2021 (+58,8%), selon l’Institut national de la statistique (INS), dans sa publication mensuelle sur le “Commerce extérieur aux prix courants – novembre 2022”.

Le taux de couverture a ainsi perdu 5,1 points par rapport à la même période de l’année 2021, pour s’établir à 69,1%.

L’INS souligne donc que les échanges commerciaux enregistrent durant cette période une croissance à un rythme plus soutenu à l’import qu’à l’export.

Le déficit provient principalement du déficit enregistré avec certains pays, tels que la Chine (-7,941 milliards de dinars), la Turquie (-3, 692 milliards de dinars), l’Algérie (-3,265 milliards de dinars), la Russie (-2,571 milliards de dinars), l’Italie (-2,249 milliards de dinars) et l’Espagne (-735,1 millions de dinars).

D’autre part, les résultats montrent que le déficit de la balance commerciale hors énergie se réduit à -14,086 milliards de dinars, et que le déficit de la balance énergétique s’établit à -9,196 milliards de dinars (39,5% du déficit total) contre 4,518 milliards de dinars durant les onze mois de l’année 2021.

Progression des importations de 33% et des exportations de 24%

Les importations nationales ont évolué plus rapidement que les exportations, bondissant de 33% pour s’établir à 75,446 milliards de dinars, contre 21,7% durant les onze mois de l’année 2021 (56,723 milliards de dinars). Cette hausse résulte de la progression des importations des produits énergétiques (+87), des matières premières et demi-produits (+35,8%), des biens d’équipement (+12,5%), ainsi que des biens de consommation (+14%).

Pour ce qui est des importations de l’UE (44,2% du total des importations), elles ont crû de 22,3%, à 33,332 milliards de dinars. Elles ont augmenté de 16,6% de la France, de 44,2% de l’Italie et de 8% d’Allemagne.

Par contre, l’augmentation des exportations n’a été que de 24%, à 52,165 milliards de dinars, contre 20,4% durant les onze mois de l’année 2021 (42,070 milliards de dinars).

Elle concerne les exportations du secteur de l’énergie, avec une hausse de 59,1%, des mines, phosphates et dérivés (+50,4%), des industries agro-alimentaires (35,3%), du textile, habillement et cuir (21,4%) et de celles mécaniques et électriques de (14,6%).

Les exportations tunisiennes vers l’Union européenne (UE) qui représentent 67,6% du total des exportations, ont augmenté de 19%. Cette évolution est expliquée par la hausse des exportations vers plusieurs partenaires européens, tels que la France (+15,7%), l’Italie (+12,1%), l’Allemagne (+25,2%), l’Espagne (+38,7%), la Belgique (+20,7%) et la Grèce (+17,6%).

Pour les pays arabes, les exportations ont progressé vers l’Algérie (+49,8%) et la Libye (+39,6%).

A noter que le solde de la balance commerciale des biens a enregistré un excédent principalement, avec la France (4,055 milliards de dinars), l’Allemagne (2,729 milliards de dinars) et la Libye (1,688 milliard de dinars).

Pour rappel, la “cartographie des dépendances stratégique de la Tunisie”, une étude réalisée par l’Institut Arabe des Chefs d’Entreprises (IACE) a montré que les importations de 361 produits sensibles sont concentrées sur un nombre réduit de pays, elles représentent 24,3% de la valeur totale des importations de la Tunisie (chiffres 2021).

Les importations de la Tunisie sont fortement concentrées sur 5 pays représentant en moyenne plus de 50% des biens importés, à savoir la Chine, la France, l’Italie, la Turquie et l’Espagne.

Parmi ces produits, figurent 26 produits critiques en l’occurrence ceux de l’industrie pétrochimique ( gaz naturel, polypropylène) et du secteur du transport.