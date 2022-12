Ce séminaire entre dans le cadre du projet de coopération tuniso-coréenne “Système de passation électronique des marchés publics en Tunisie“ (TUNEPS) dans sa deuxième phase, qui s’étend sur la période 2019 – 2022 avec un budget total de 2,5 millions USD financé par la KOICA sous forme de don, mais aussi dans le cadre de la visite du président de l’Agence coréenne de la commande publique (PPS) en Tunisie, les 8 et 9 décembre 2022.

Durant le séminaire, le Bureau de la KOICA en Tunisie ainsi que la HAICOP ont reçu un prix de bonnes pratiques, de la part de l’Agence Coréenne de la Commande Publique (PPS) attestant la coopération exemplaire entre les deux entités et les résultats extraordinaires réalisés durant les années précédentes.

Avec la participation d’autres pays intéressés à l’expérience tunisienne dans la passation électronique des marchés publics (Jordanie, Iraq, Cameroun, Libye, Egypte, Palestine, Mauritanie), les organisations internationales présentes en Tunisie (BAD, OCDE, UNOPS, BID, FIDA, etc.), les institutions publiques (SONEDE, STEG, ARRU…) ainsi que les experts coréens chargés de la mise en œuvre du projet TUNEPS, la HAICOP et la KOICA, l’objectif de ce séminaire est de présenter l’avancement de la coopération tuniso-coréenne dans le domaine de la passation des marchés publics, avec un focus sur les systèmes KONEPS (de la Corée) et TUNEPS (de la Tunisie) : les réalisations et les futures étapes.

Il est à noter que, en Tunisie, et grâce au premier projet mis en œuvre entre 2011 et 2014 avec le soutien de la KOICA, TUNEPS a évolué à un rythme soutenu depuis son lancement. Après quelques années de phase pilote, la loi tunisienne a rendu la passation électronique des marchés publics obligatoire pour toutes les entités, y compris les communes.

Cette disposition a placé la Tunisie en tête en matière de passation électronique des marchés publics dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) et par comparaison internationale.

Durant cette visite, la délégation coréenne a été reçue par Mme Najla Bouden, la Cheffe du Gouvernement. Cette rencontre de courtoisie a également vu la signature d’un protocole d’entente entre la Haute Instance de la Commande Publique (HAICOP – Tunisie) et l’Agence Coréenne de la Commande Publique (PPS) de la Corée.

Depuis 2008, la Corée appuie les efforts de développement de la Tunisie et les échanges entre les deux pays continuent de se renforcer dans tous les domaines. Pour ce faire, la Corée se tient au côté de la Tunisie à travers l’Agence Coréenne de Coopération Internationale KOICA en contribuant aux différents projets alignés avec les priorités stratégiques du gouvernement, à savoir la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, la création d’emploi et le renforcement des capacités des partenaires publics tunisiens.

L’Agence coréenne de coopération internationale (KOICA) a été créé en 1991 par le ministère sud-coréen des Affaires étrangères comme une organisation gouvernementale pour l’aide publique au développement (APD) pour améliorer l’efficacité des programmes d’aide de la subvention de la Corée du Sud pour les pays en voie de développement en mettant en œuvre l’aide de la subvention du gouvernement et des programmes de coopération technique. Présent dans plusieurs pays, KOICA offre des expériences riches et authentiques du développement économique de la Corée.

KOICA : www.koica.go.kr ou, https://www.facebook.com/tunisiekoica