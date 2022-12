En partenariat avec la compagnie Tunisie Leasing & Factoring, Ben Jemâa Motors, concessionnaire des marques BMW et MINI en Tunisie, annonce le lancement d’une offre avantageuse permettant aux acquéreurs d’un nouveau véhicule BMW de régler la première échéance de paiement l’année prochaine.

Cinq (5) modèles de la marque BMW sont immédiatement disponibles, à savoir la BMW Série 1, la BMW Série 2 Gran Coupé, la BMW X2, la BMW Série 2 Active Tourer, et la BMW Série 5… Avec une garantie de 5 ans pour tous les modèles.

Principal avantage de l’opération, la possibilité d’acheter immédiatement un véhicule et de commencer à le payer en mars 2023 avec Tunisie Leasing & Factoring et de surcroît avec un taux préférentiel.

Plus encore, les clients bénéficieront d’une aide à la reprise de leur ancien véhicule dans le cadre de la procédure « BMW Premium Selection ».

Cette opération a démarré le 1er décembre et se poursuivra jusqu’à la fin du mois dans les showrooms de la marque à Tunis, à la Charguia 2 et aux Berges du Lac 1 où les clients pourront découvrir les modèles de visu et effectuer des tests drive.

Sur place également, le partenaire Tunisie Leasing & Factoring disposera d’un stand spécifique pour l’accueil des clients et leur suggérer une simulation de crédit adaptée et étudiée.