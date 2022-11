Deux enseignants tunisiens, en l’occurrence Wided Rezgui et Wassim Fekih, se sont qualifiés pour la deuxième étape du concours du Prix Mohamed ben Zayed du meilleur enseignant lors de sa quatrième session.

Un suivi de la candidature des deux Tunisiens sera assuré lors de la deuxième étape (2022-2023) en évaluant leurs performances et projets pionniers dans le domaine éducatif, a indiqué Issam Boussalmi, chargé des médias au ministère tunisien de l’Education.

L’évaluation finale de la première phase du concours, lancée en novembre 2021, s’est terminée par la qualification de Wided Rezgui, professeure de mathématiques au collège de Bomhel, et Wassim Fekih, enseignant à l’école Primaire Bouchra à Sfax.

Selon Boussalmi, 246 enseignants tunisiens ont soumis leur candidature via le site Web du prix. Le comité technique a accepté 5 projets éducatifs tunisiens, selon les critères du prix, qui ont été nominés pour l’étape des entretiens virtuels par des spécialistes du côté des EAU et des cadres éducatifs tunisiens sous la tutelle de l’Administration générale de la coopération internationale et en coordination avec les délégués régionaux à l’éducation.

Il a souligné que le prix vise à soutenir des enseignants distingués et créatifs pour promouvoir le secteur de l’éducation dans la région arabe en prêtant attention à l’enseignant, véritable garantie d’une éducation durable, et en valorisant ses compétences .