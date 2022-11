A l’occasion des législatives du 17 décembre prochain, le gouvernorat de Silana a été réparti sur 3 circonscriptions électorales : la circonscription de Siliana-nord, Siliana-sud et Bargou, la circonscription de Kesra-Makther-Rouhia, ainsi que la circonscription de Aroussa Gaafour Bouarada Krib et Sidi Bou Rouis.

La plupart des circonscriptions du gouvernorat souffrent d’un taux élevé de chômage avec une moyenne régionale de 19,5% et un taux d’illettrisme de 29,7%, selon les statistiques publiées en 2019.

Manque d’unités de transformation agroalimentaire

Ce taux de chômage élevé est dû, selon des experts, à la faible attractivité du gouvernorat en raison du faible taux d’exploitation des zones industrielles aménagées, ou à l’absence de ces zones dans une majorité des délégations à l’instar de celle de Rouhia, sans oublier la faiblesse de l’infrastructure routière et ferroviaire.

Malgré ses richesses naturelles avec un classement à la seconde place à l’échelle nationale au niveau de la production des céréales (2,6 millions de quintaux) et la première place dans la production des cerises (2 500 tonnes/an), le gouvernorat de Siliana est dépourvu d’unités de transformation.

Des délégations non raccordées au gaz naturelz

Par ailleurs, plusieurs délégations sont toujours privées de raccordement au gaz naturel en dépit de l’annonce du projet de l’approvisionnement du nord du gouvernorat en 2019( Bouarada, Krib, Gaafour, Sidi Bou Rouis et Aroussa).

Outre l’absence d’industries de transformation agroalimentaire, la participation du secteur agricole dans le développement de la région reste limité en raison de la baisse de l’activité des grandes cultures et de l’élevage en raison de la sécheresse, la hausse des dettes des agriculteurs et le morcellement des propriétés.

Non valorisation des sites touristiques

En dépit du fort potentiel de la région dans le secteur touristique, en particulier dans le tourisme thermale et écologique, les différents sites du gouvernorat ne sont pas valorisés en raison de la faible infrastructure (absences d’unités hôtelières, non intégration de plusieurs sites dans les circuits touristiques, difficulté d’accès à certains sites archéologiques…).

Mauvaise gouvernance

S’agissant des problèmes de gouvernance, la centralisation et le pouvoir limité des différents services des délégations et localités sont parmi les défis du gouvernorat de Siliana. En effet, plusieurs localités de la région sont toujours privées des services de proximité.

Manque de médecins

Dans le secteur de la santé, le gouvernorat de Siliana souffre de manque des médecins spécialistes en raison de l’absence d’attractivité de la région au niveau des avantages financiers, infrastructures et moyens de divertissement.

Rappelons que face au manque de médecins et le non -fonctionnement du scanner de l’hôpital régional de Siliana depuis plus de 8 mois, une grève régionale a été observée le 10 novembre 2022 dans tous les établissements de la santé du gouvernorat.