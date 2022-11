La ministre des Affaires culturelles, Hayet Guettat Guermazi, s’est entretenue avec la ministre de la Jeunesse et de la Culture de Djibouti, Hibo Moumin Assoweh, sur les moyens d’élargir les champs de la coopération entre la Tunisie et Djibouti, notamment dans les domaines créatifs.

L’entretien, qui a eu lieu en marge du Sommet de la Francophonie Djerba 2022, a permis d’examiner une série de propositions visant à impulser le rythme et le niveau de l’échange culturel bilatéral pour la prochaine période.

Les deux parties ont convenue d’entamer l’élaboration d’un projet de programme exécutif pour identifier les aspects de coopération entre les deux pays dans les secteurs du théâtre, des arts plastiques, des industries culturelles et créatives, ainsi qu’en matière de valorisation du patrimoine et son exploitation dans un contexte de développement économique.

Hayet Guettat Guermazi a souligné l’importance de conjuguer tous les efforts pour bâtir un véritable partenariat entre les deux pays dans le secteur culturel, qui contribuerait à créer un espace commun de production intellectuelle et créative, partant de la conviction que la culture est devenue aujourd’hui un facteur essentiel dans l’échange des connaissances entre les peuples.

Elle a par ailleurs indiqué que le Sommet de la francophonie est l’espace naturel commun et le cadre idéal pour renforcer davantage les liens de coopération entre les pays africains et consacrer les principes d’intégration culturelle et d’ouverture aux diverses autres cultures.

Pour sa part, Hibo Moumin Assoweh a salué les efforts de toutes les parties qui ont veillé à la réussite du Sommet de Djerba sur tous les plans, exprimant son espoir d’ouvrir de nouveaux horizons à tous les acteurs culturels de la République de Djibouti pour échanger expériences avec des créateurs et intellectuels tunisiens dans divers secteurs culturels.