Des journées d’information ont été organisées dans la délégation de Thala autour du projet “JEUN’ESS” qui vise la promotion du travail décent pour les jeunes à travers l’économie sociale et solidaire.

Financé à hauteur de 9 millions d’euros par l’Union européennes (UE), le projet est réalisé par l’entremise de l’Organisation internationale du travail (OIT) en collaboration avec le ministère tunisien de l’Economie et de la Planification.

Le projet “JEUN’ESS”, supervisé par le comité régional de solidarité sociale, a pour objectif de créer 140 entreprises dans les différents secteurs dans les gouvernorats de Kasserine, Le Kef, Jendouba, Kairouan, Sidi Bouzid, Kébili et Gabès, a mentionné à l’agence TAP la coordinatrice des programmes de développement au sein du comité régional de solidarité, Aida Moumni.

Destiné aux jeunes âgés de 18 ans à 35 ans, les jeunes intéressés peuvent postuler en groupe et non d’une manière individuelle jusqu’au 31 décembre 2022 a précisé la responsable en ajoutant qu’une sélection des projets sera effectuée suivi de l’annonce finale de la liste des projets retenus en février 2023.

Des sessions de formation seront ensuite organisées pour assurer la concrétisation des idées des porteurs de projets suivis d’accompagnement pour la pérennité des entreprises créées, a-t-elle souligné.

Lancé en 2019, le projet JEUN’ESS vise la création d’emploi décent pour les jeunes dans les zones défavorisées et la transition vers l’économie formelle travers la promotion de l’Economie Solidaire et Sociale (ESS). Le projet propose une approche fondée sur la promotion et le renforcement de l’entrepreneuriat collectif à travers les organisations et les mécanismes de l’ESS.