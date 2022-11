Le président de la République, Kaïs Saïed, a déclaré, lors de sa visite dans la soirée de vendredi 18 novembre 2022 au Village de la Francophonie, que ” les résultats du Sommet de Djerba seront positifs “.

Il a souligné que l’impact du Forum économique et du Village de la francophonie, sera assurément édifiant. “Nous nous penchons sur la situation socio-économique du pays à l’aune des choix du peuple tunisien et nous œuvrerons à les réaliser sur la base de nos conceptions et nos capacités, en vue de surmonter cette situation”.

Le président Saïed a réitéré son engagement qui consiste à répondre aux revendications des Tunisiens, soulignant que “les choix à mettre en œuvre sont indépendants et ne se soumettent à aucun diktat”.

Par ailleurs, le chef de l’Etat a mis l’accent sur l’importance de “la convergence sur les idées et les conceptions ainsi que sur un monde nouveau qui se fonde sur de nouvelles valeurs et approches”.

“Le choix porté sur Djerba pour abriter ce sommet intervient sur la base d’un ensemble de données, dont l’impact positif de cet évènement sur la région du sud”, a-t-il dit, ajoutant que “toutes les régions de la Tunisie sont dans la capacité d’accueillir des manifestations de cette envergure, dans les meilleures conditions et dans la sécurité totale”.

S’agissant de la situation à Zarzis, le président a révélé que “la vérité sera, incessamment sous peu, dévoilée”, estimant que “certaines parties œuvrent à saboter le sommet”.

“Ceux qui cherchent à raviver les tensions à Zarzis savent pertinemment qu’ils auront échouer”, a-t-il martelé.

Le chef de l’Etat a rendu visite aux différents pavillons du Village francophone, examinant de près les spécificités et la richesse du patrimoine culturel francophone.