Quatre gouvernorats du nord-ouest (Béja, Jendouba, Le Kef et Siliana) et Kasserine ont participé à une conférence régionale sur l’investissement dans le secteur culturel, organisée jeudi 17 novembre 2022 au Complexe culturel de Béja.

Le délégué régional aux affaires culturelles, Walid Messaoudi, a fait savoir que Béja accueille un nombre limité de projets culturels privés, indiquant que l’investissement culturel dans la région et toute la zone du nord-ouest est ouvert aux promoteurs des projets dans le cadre de partenariats public/privé, citant des projets porteurs notamment dans la préservation des sites historiques et archéologiques et autres à vocation artistique.

La représentante du ministère des Affaires culturelles, Hajer Zahzah, a souligné que l’intelligence humaine est au coeur d’un projet de réformes entamé, il y a des mois, par son département. L’objectif, a-t-elle dit, est d’encourager le climat des affaires à travers la création de projets culturels en offrant des avantages financiers aux promoteurs.

Plusieurs interventions ont porté sur les avantages offerts et le cadre législatif régissant l’investissement culturel dans le but de faciliter l’accès aux ressources financières publiques. Cette question était au centre l’allocution de Noureddine Guizani, directeur à l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII).

Plusieurs jeunes notamment parmi les diplômés du supérieur ont été invités à cette conférence. Le but étant de leur faire connaitre les possibilités offertes et les avantages financiers pour lancer des projets, nouveaux ou déjà existants.