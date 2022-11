Les délégués à la COP27 de la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques ont conclu le deuxième dialogue technique du premier bilan mondial – un processus essentiel tant pour la mise en œuvre de l’Accord de Paris que pour l’accélération de l’action climatique. C’est ce que rapporte, lundi 14 novembre 2022, United Nations climate changes.

S’exprimant à la clôture du dialogue, le 11 courant, le secrétaire exécutif de l’ONU Changements climatiques, Simon Stiell, a souligné que le bilan est bien plus qu’un simple exercice technique. “C’est un exercice qui vise à s’assurer que chaque partie tient sa part du marché, sait où elle doit aller ensuite et à quelle vitesse elle doit agir pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris”, a-t-il dit.

La semaine dernière, des délégués gouvernementaux, des observateurs et des experts ont participé à une série d’événements lors de la COP27 pour discuter des progrès qu’ils accomplissent collectivement vers la réalisation des objectifs de l’Accord de Paris – et des progrès qu’ils n’effectuent pas. Ces discussions peuvent aider les pays à corriger leur trajectoire, afin qu’ils puissent accroître leur ambition d’atteindre l’objectif de l’Accord de Paris de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius.

D’après la même source, les participants ont partagé les meilleures données scientifiques et évaluations disponibles sur l’atténuation, l’adaptation et les moyens de mise en œuvre (financement climatique, transfert de technologie et renforcement des capacités). Ils ont également, présenté des solutions climatiques et identifié les obstacles qui empêchent d’agir.

Le bilan mondial se déroule pendant une décennie critique pour l’action climatique.

Les émissions mondiales doivent être réduites de près de moitié d’ici 2030, pour que le monde ait une chance d’atteindre l’objectif de l’Accord de Paris de limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 degré Celsius, d’après l’ONU.

Une adaptation transformationnelle est également nécessaire pour aider les communautés à faire face aux impacts climatiques déjà présents.

Cependant, un nouveau rapport de l’ONU sur le changement climatique montre que si les pays infléchissent la courbe des émissions mondiales de gaz à effet de serre vers le bas, ces efforts restent insuffisants pour limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 degré Celsius d’ici la fin du siècle.

Selon le rapport, les engagements climatiques combinés de 193 Parties dans le cadre de l’Accord de Paris pourraient mettre le monde sur la bonne voie pour un réchauffement d’environ 2,5 degrés Celsius d’ici la fin du siècle.

A noter que le processus d’inventaire mondial comporte trois volets: collecte et préparation des informations, évaluation technique et prise en compte des résultats.

La dernière phase, l’examen des résultats, aura lieu à la COP28 en 2023. C’est à ce moment-là que les conclusions de l’évaluation technique seront synthétisées et présentées, et leurs implications discutées et examinées.

L’évaluation technique et les composantes de collecte et de préparation d’informations du bilan se déroulent actuellement simultanément et se termineront par le troisième et dernier dialogue technique lors de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques à Bonn en juin de l’année prochaine.