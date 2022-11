Le Forum économique de la Francophonie “FEF Djerba 2022” qui se veut un cadre d’échange permettant de renforcer le dialogue et d’identifier de nouvelles opportunités de coopération et de partenariat entre les pays de l’espace francophone se tiendra, les 20 et 21 novembre 2022, à Djerba.

Placé sous le thème ” Pour une croissance partagée dans l’espace francophone “, le forum est organisé par l’Agence de promotion de l’investissement extérieur (FIPA-Tunisia) en partenariat avec l’Alliance des Patronats Francophones, l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) et la Chambre de commerce et d’industrie de Tunis (CCIT).

Il constitue une opportunité pour le renforcement de l’attractivité de la Tunisie en tant que site d’accueil stratégique pour les investissements étrangers, a indiqué la FIPA, dans communiqué publié lundi.

Il favorisera l’échange entre les opérateurs économiques (hommes d’affaires, entreprises, institutions, porteurs d’idées et de projets, experts et décideurs) représentants de la Tunisie et de plus de cinquante pays pour identifier de nouvelles opportunités de coopération et de partenariat dans de nombreux domaines, dont les plus importants sont l’investissement et la numérisation.

En effet, l’FEF Djerba 2022 débattra des enjeux de développement en fonction des objectifs de ” la Stratégie Economique de la Francophonie pour la période 2020- 2025 “. Il s’agit d’identifier des nouvelles perspectives globales et innovantes afin de répondre aux défis économiques.

Ils seront là…

La cérémonie d’ouverture devrait se tenir en présence du chef de l’Etat tunisien, la secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Louise Mushikiwabo, et plusieurs chefs d’Etat invités au Sommet de la Francophonie.

La première journée du ” FEF Djerba 2022 ” comporte, outre la cérémonie officielle d’ouverture, un panel intitulé ” Vers l’émergence d’un espace de libre échange francophone, levier de croissance et d’inclusion “.

Trois sessions plénières principales…

Les travaux de la deuxième journée du forum s’articuleront autour de trois sessions plénières qui débattront des thèmes en relation avec le développement économique de l’espace francophone.

Il s’agit de thèmes relatifs à l’intégration des chaines de valeurs et densification des échanges dans l’espace francophone, au “financement de l’entreprise privée francophone : Vecteur de croissance partagée”, à “la création d’Emplois, l’Innovation et l’entreprenariat des jeunes et des femmes dans l’espace francophone à l’ère de la transition numérique”.

Autres rencontres multisectorielles

“FEF Djerba 2022” comprend également des rencontres multisectorielles pour favoriser l’intégration économique et tisser des relations de partenariat entre les hommes d’affaires des différents pays de l’espace francophone.

Cet événement sera marquée par l’attribution des “Prix FEF Djerba 2022” à une sélection de startups qui se sont distinguées à l’international pour leurs efforts et leur contribution active et efficace dans la réalisation des objectifs de développement dans l’espace Francophone.

Depuis les années 70, des milliers d’entreprises internationales soucieuses de leur compétitivité ont afflué vers la Tunisie, rappelle FIPA.

La Tunisie compte, aujourd’hui, plus de 3 750 entreprises étrangères employant plus de 430 000 personnes profitant d’une compétence tunisienne reconnue à l’échelle internationale et permettant une meilleure intégration de la Tunisie dans les chaînes de valeur mondiales dans divers secteurs à fort potentiel, d’après l’agence.