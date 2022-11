Le ministre tunisien des Affaires sociales, Malek Ezzahi, et le ministre algérien de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Youssef Charfa, ont signé à Alger, lundi 7 novembre 2022, un programme exécutif du protocole de partenariat commun en matière d’emploi et des relations professionnelles au titre des années 2022, 2023 et 2024.

Le protocole porte sur la création d’une commission technique mixte formée de trois membres de chaque partie qui seront chargés du suivi et du développement du partenariat.

Le programme exécutif du protocole de partenariat vise à promouvoir la coopération entre la Tunisie et l’Algérie dans les domaines de l’emploi, des relations professionnelles, de la santé et de la sécurité au travail, ainsi que l’échange des expériences et des études et l’organisation conjointe des sessions de formation sur les nouveaux modes du travail et la digitalisation des services de l’inspection du travail.

Il s’agit également de réintégrer les personnes licenciées pour des raisons économiques à travers les programmes gouvernementaux et de lutter contre le travail des enfants outre le renforcement du dialogue social et l’élaboration de programmes pour l’emploi décent et la transition du secteur informel au secteur formel.

Lors de la cérémonie de signature, Malek Ezzahi a mis l’accent sur l’importance de ce programme exécutif dans l’échange des expériences et l’actualisation des données relatives au monde du travail notamment suite à la crise du coronavirus.

Le ministre tunisien s’est félicité du développement du partenariat bilatéral dans tous les domaines grâce à la volonté politique des deux pays.

De son côté, Youssef Charfa a souligné la disposition de son pays à développer davantage les relations entre les deux pays, notamment dans le domaine social.