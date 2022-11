La SIACE et le Forum InsuResilience à la COP27 mettent l’accent sur les partenariats pour accélérer la protection climatique et la réduction des risques grâce à l’initiative Golden Shield du G7/V20 dans des États membres tels que la Gambie.

La Société islamique pour l’assurance des investissements et des crédits à l’exportation (ICIEC), l’agence assurance des crédits à l’exportation et des investissements du Groupe de la Banque islamique de développement (BID), et le Partenariat mondial InsuResilience (IGP) basé à Bonn (Allemagne) organisent un Forum de haut niveau le 8 novembre 2022 lors de la COP27 à Charm el-Cheikh pour souligner l’importance des partenariats dans l’accélération de l’action pour le climat, l’atténuation, l’adaptation et le financement, y compris la réduction des risques de crédit et les solutions aux risques politiques.

InsuResilience est la première plateforme mondiale de collaboration inclusive et intégrée, d’apprentissage partagé et de prestation de solutions de financement et d’assurance contre les risques climatiques et des catastrophes.

La SIACE a adhéré à InsuResilience en septembre 2022, ce qui sera officialisé lors d’une cérémonie de signature à Charm el-Cheikh lors du Forum.

La société reconnaît le rôle clé que joue le Partenariat en rassemblant de nombreux États membres de la SIACE, dont 15 sont membres du Groupe V20 des ministres des Finances du Forum sur la vulnérabilité climatique, et le G20, ainsi que des donateurs, des acteurs du secteur privé, des organisations internationales et des groupes de la société civile pour la réalisation des objectifs plus larges de l’action pour le climat.

Le groupe V20 et la présidence du G7, dirigée par l’Allemagne, ont une ambition commune en ce sens qu’il faut répondre aux besoins urgents des économies et des personnes vulnérables face aux risques climatiques croissants. La façon d’y parvenir est d’utiliser un Bouclier mondial contre les risques climatiques (GSCR) en fournissant et en facilitant une protection préétablie plus importante et meilleure contre les risques, les pertes et les dommages liés au climat et aux catastrophes.

Lorsqu’une catastrophe liée au climat survient, la nécessité de mettre en place de meilleurs systèmes qui fournissent un financement immédiat de la manière la plus efficace, la plus efficace et la plus rapide pour les plus vulnérables est une question vitale. Jusqu’à présent, la protection financière n’est pas suffisamment systématique, cohérente et soutenue.

Le Forum en tant que tel abordera plusieurs questions, y compris l’importance de l’IGP pour relever les défis complexes causés par le changement climatique, le rôle que le GSCR peut jouer dans la fourniture d’une réduction efficace des risques climatiques, et explorera comment la SIACE et d’autres acteurs du secteur privé peuvent soutenir la mise à l’échelle des solutions de financement et d’assurance des risques climatiques et des catastrophes (CDRFI) et de promouvoir un développement durable, vert et à l’épreuve du climat.

La Gambie, membre à la fois de l’IGP et de la SIACE, est très sensible aux menaces climatiques, en particulier les inondations fluviales, les inondations côtières et la pénurie d’eau.

La Gambie a fait preuve de leadership et d’engagement envers l’action climatique en soumettant son deuxième rapport sur les contributions déterminées au niveau national intitulé « Stratégie de développement climatiquement neutre à long terme de la Gambie 2050 ». En tant que tel, le Forum se concentrera également sur la Gambie en tant qu’étude de pays et discutera des initiatives qui l’aideront à atteindre ses objectifs de développement neutre en carbone à l’horizon 2050 dans le cadre des objectifs du GSCR.

Le Forum sera animé par Oussama Kaissi, PDG de la SIACE, et le Dr. Astrid Zwick, chef du secrétariat InsuResilience.

Les participants au panel comprendront SE Mme Rohey John Manjang, ministre de l’environnement, du changement climatique et des ressources naturelles de la Gambie, Jochen Flasbarth, secrétaire d’État au ministère allemand du Développement économique et de la Coopération, Lesley Nvodlu, PDG d’African Risk Capacity Ltd., et Stefan Wintels, PDG de KfW.

Oussama Kaissi a déclaré : «La mission de développement de la SIACE est alignée sur les ODD des Nations unies et les ambitions de l’Accord de Paris. Elle est informée par les besoins de nos États membres. Notre adhésion à InsuResilience renforce notre engagement à développer des solutions financières innovantes pour l’action climatique, l’atténuation, l’adaptation et le renforcement des capacités en coopération avec les partenaires de la Plateforme dans les États membres tels que la Gambie et à travers d’autres initiatives, y compris le mécanisme Global Shield…».