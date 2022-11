Deux projets de films documentaires tunisiens sont au palmarès de l’atelier Takmil de la plateforme Carthage Industry Days organisés du 2 au 4 novembre 2022 dans le cadre des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC).

Mouvma, des Poètes pas comme les autres de Ines Ben Othman a remporté le Prix décerné par le Centre national du cinéma et de l’Image et doté de 20.000 DT. God’s captivating Face de Mohamed ben Romdhane et Marwen Meddeb a eu le prix le Prix Goethe Institute doté de 3.000 Euros.

Le jury présidé par Karim Hammouda a décidé de décerner sept prix à 7 films parmi les 8 sélectionnés qui sont tous des projets en post-production.

Le Prix OIF est attribué à un documentaire mauritanien, RESSAC, Une histoire Touarègue. Ce prix décerné par l’Organisation internationale de la Francophonie offre un financement de 10.000 Euros.

Le prix CNCI est revenu à une fiction marocaine, Un été à Boujad alors que le prix de l’Université Centrale a été décerné à une fiction égyptienne, ” Summer came on laughing “. Ces deux prix sont dotés de 20.000 dinars, chacun.

Le prix IFT (7.000 EUROS) a été attribué à une ficiton de la République démocratique du Congo, ” La vie est un chemin de fer “, , alors que le Prix OIF-ACP-UE (5.000 EUROS) est revenu à un documentaire du Kenya, ” Defying Ashes “.

Le prix IFT est décerné par l’Institut Français de Tunisie. Le Prix OIF-ACP-UE est décerné dans le cadre du projet Clap ACP, lancé en 2020 par l’OIF et qui est cofinancé par l’Union européenne et soutenu par l’Organisation des Etats ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique).

Le programme de Takmil rassemble des cinéastes arabes et africains. Des prix d’aide à la finition sont accordés par les partenaires des JCC aux films les plus prometteurs de la compétition.

Palmarès complet de Takmil:

– Prix OIF 10.000 EUROS : RESSAC, une histoire touarègue de Intagrist el Ansari (Mauritanie)

– Prix IFT 7.000 EUROS : La vie est un chemin de fer de Kevin Mavakala, Isaac Sahani, Manassé Kashala et Tousmy Kilo (République démocratique du Congo)

– Prix CNCI 20.000 DT : Un été à Boujad de Omar Mouldouira (Maroc)

– Prix CNCI 20.000 DT : Mouvma, des poètes pas comme les autres de Ines Ben Othman (Tunisie)

– Prix Université Centrale 20.000 DT : Summer came on laughing de Noha Adel (Egypte)

– Prix OIF-ACP-UE 5.000 EUROS: Defying Ashes de Karanja Ng’endo (Kenya)

– Prix Goethe Institute 3.000 EUROS : God’s captivating face de Mohamed ben Romdhane et Marwen Meddeb (Tunisie)

Liste détaillée des 8 projets Takmil 2022:

Fictions:

– La vie est un chemin de fer/Life is a railroad (90′), République Démocratique du Congo

Réalisateur : Kevin Mavakala

Producteur : Dieudo Hamadi

– Le Roumi: Une histoire à ressusciter (80′), (Tunisie)

Réalisateur/ Producteur: Ferid Boughedir

– Un été à Boujad (80′), Maroc

Réalisateur : Omar Mouldouira

Producteur : Mohamed Nadif

– Spring Came on Laughing (120′), Egypte

Réalisatrice : Noha Adel

Productrice : Kawthar Younis

Documentaires

– Defying Ashes /Defying Ashes (60′), Kenya

Réalisateur : Karanja Ng’endo

Producteur : Joan Njeri

– Ressac, une histoire touarègue / A Tuareg story, (110′), Mauritanie

Réalisateur / Producteur : Intagrist el Ansari

– God’s Captivating Face (70′), Tunisie

Réalisateur : Mohamed Ben Romdhane

Producteur : Marouane Meddeb

– Mouvma, des poètes pas comme les autres (70′), Tunisie

Réalisatrice / Productrice : Ines Ben Othman