La galerie Alexandre Roubtzoff accueille du 12 novembre au 3 décembre 2022 la première exposition personnelle “AUTOPORTRAIT” de l’artiste Mabrouk Elkamel alias Bzaow, qui ouvre les portes de son être à travers des œuvres inédites, à partir d’un inconscient abandonné et un présent vif.

Il cherche à faire cohabiter plusieurs techniques sur un même medium, avec ses encres qui sculptent des sentiers sur sa toile dans des directions un peu farouches créant ainsi des espèces de tâches ou d’empreintes qui semblent des fragments de bras, de jambes ou de têtes.

Ses gestes improvisés, de l’eau et quelques minéraux suffisent pour que Bzaow, se fait ici alchimiste, donnant à l’encre une structure de cristaux salins.

Ses œuvres racontent des histoires captivantes, représentées sous forme de narration picturale tel un livre de conte, dévoilant des fragments de sa vie avec authenticité et transparence.

Ses formes prennent naissance sur sa toile vierge, dévoilant une danse de lignes et de couleurs où gît une poétique du fragment, fragments éclatés dans la totalité qui est destinée à ne jamais aboutir.

Mais plus fondamentalement, ce qui se joue dans ses toiles c’est la saisie d’un instant du processus créatif, la représentation d’un moment, celui du passage entre la puissance et l’acte. C’est surtout une cartographie de la psyché créatrice composée d’archipels éphémères éparpillés à la surface d’un océan sans rivages et tempétueux, l’océan de la vie absolue.

Les objets et les bouts d’hommes et de femmes que l’on voit sur ses toiles, sont appelés à disparaître au prochain instant pour muer en d’autres formes plastiques au gré de la pulsion créative.

BZAOW, de son vrai nom El Kamel Mabrouk, est professeur des beaux arts dans son pays, la Tunisie.

Ses œuvres présentées dans plusieurs expositions collectives en Tunisie et l’étranger sont un mélange d’encre de chine et d’huile.

Il a par ailleurs développé une technique particulière de travail sur le verre, assez surprenante, en mélangeant différents matériaux, comme le cuivre, le sable, les oxydes….