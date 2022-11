Vingt-neuf établissements touristiques (dont 16 hôtels et 13 entreprises de services touristiques alternatifs) ont bénéficié du projet de Promotion du tourisme durable en Tunisie. C’est en tout cas ce qu’a déclaré la représentante dudit projet, Hela Ben Yahmed, lors d’une conférence de presse tenue à Tunis, vendredi 4 novembre 2022.

Lancé en novembre 2021, le projet de Promotion du tourisme durable en Tunisie est financé par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et l’Union européenne (UE) dans le cadre du programme “Tounes Wijhetouna” (la Tunisie, notre destination) et mis en œuvre par la GIZ en collaboration avec le ministère tunisien du Tourisme et de l’Artisanat.

Il vise à promouvoir le tourisme durable à travers l’amélioration des services fournis aux touristes locaux et à faire de la Tunisie une destination pour le tourisme durable.

Ben Yahmed a fait savoir que des sessions de formation dans les domaines de la gestion et du développement durable, ont été organisées au profit des établissements bénéficiaires qui ont également été accompagnés, durant 6 mois, dans l’implémentation des bonnes pratiques de tourisme durable.

Ce projet a aussi mobilisé une enveloppe de 60 000 euros pour financer des projets de réduction du gaspillage alimentaire, hydraulique et énergétique engagés par les établissements bénéficiaires, a encore souligné la responsable, faisant savoir que des conteneurs de tri des déchets y ont été installés.

Toujours selon Ben Yahmed, l’objectif de la rencontre d’aujourd’hui et de donner l’occasion aux établissements bénéficiaires, de communiquer sur la transformation qualitative de leurs établissements, grâce à l’incorporation de bonnes pratiques de tourisme durable et d’inciter les autres établissements à adopter cette approche.

Cette rencontre a par ailleurs été l’occasion pour les professionnels présents d’évoquer les difficultés auxquelles sont confrontés les établissements d’hébergement alternatif.

Le vice-président du Groupement professionnel des hébergements alternatifs relevant de la Fédération interprofessionnelle du tourisme tunisien, Nabil Sinaoui, a appelé à amender le projet de cahier des charges relatif aux maisons d’hôtes pour favoriser la diversification de l’offre touristique et encourager l’investissement et l’initiative privée.

Il a souligné l’importance de soutenir les acteurs du tourisme alternatif et de promouvoir ce genre de tourisme à l’échelle arabe et internationale, pour attirer davantage de touristes.

Sinaoui a précisé que 80 propriétaires d’établissements d’hébergement alternatif ont obtenu des autorisations, alors que 800 autres n’ont pas bénéficié des autorisations, soulignant la nécessité de les leur accorder afin de légaliser leur activité, ce qui permettra d’inciter à l’investissement dans ce domaine et de créer des emplois.