La ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, Amel Belhaj Moussa, a donné, lundi 31 octobre 2022, le coup d’envoi d’une campagne de sensibilisation sous le thème “l’allaitement naturel et son rôle dans la protection de la mère et l’enfant”, organisée par son département en coopération avec l’association Hanen pour la promotion de l’allaitement naturel, à l’occasion de la célébration de la Semaine mondiale de l’allaitement naturel, prévue du 1er au 7 novembre 2022.

Au cours d’une journée d’étude sur l’allaitement naturel et son rôle dans la protection de la mère et l’enfant” organisée au siège du ministère à l’occasion de la clôture de l’octobre rose, la ministre a souligné que cette campagne a pour objectif de sensibiliser aux bienfaits de l’allaitement naturel et son impact positif sur la mère et l’enfant, outre son rôle dans la réduction des risques du cancer du sein.

Elle a indiqué que 3684 de cas de cancer du sein ont été recensés en 2021 en Tunisie rappelant que les commissariats régionaux des affaires de la femme et de la famille ont organisé des activités de sensibilisation durant le mois d’octobre en partenariat avec les établissements publics, les associations régionales et locales pour sensibiliser le plus grand nombre de femmes et de filles, notamment en milieu rural, à la nécessité du dépistage précoce.

Moussa a annoncé des journées de sensibilisation sur le dépistage précoce du cancer du sein seront organisées tous les mois dans les régions ciblant essentiellement les femmes en milieu rural.

De son côté, la présidente de l’association Hanen pour la promotion de l’allaitement naturel, Zohra Marrakchi, a relevé l’importance du réseautage et du partenariat entre le ministère et la société civile afin de renforcer la contribution des associations aux actions de sensibilisation sur l’importance de l’allaitement naturel.

“Le taux d’allaitement naturel jusqu’à l’âge de 6 mois en Tunisie est estimée à 13,5 pc a t-elle évoqué, ajoutant que ce taux faible et en régression continue, surtout que la moyenne est de 44 pc dans plusieurs pays et pourrait atteindre 99 pc dans les pays du nord de l’Europe.

A cette occasion, une convention de partenariat a été signée entre le ministère de la famille et de la femme et l’association Hanen afin de renforcer la sensibilisation et la communication sur l’importance de l’allaitement naturel et ses bienfaits sur la santé de la mère et de l’enfant.