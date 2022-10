Le palais Ennejma Ezzahra (ou le Centre des musiques arabes et méditerranéennes (CMAM, à Sidi Bou Saïd) met à l’honneur quatre divas arabes, en l’occurrence Oulaya, Dhekra Mohamed, Oum Kalthoum et Warda, et ce dans le cadre de la manifestation “Taarabiyat Ennejma Ezzahra qui se tient sous forme de quatre soirées successives assurées par quatre artistes femmes, du 27 au 30 octobre 2022, en compagnie de la Troupe nationale sous la direction de Youssef Balhani.

L’ouverture de la manifestation, le 27 courant, est marquée par le concert “Asma Ben Romdhane chante Warda”, avec un voyage assez diversifié dans le répertoire de la grande artiste Warda. Olfa présentera son premier concert à Ennejma Ezzahra pour le grand bonheur de son public.

La soirée du vendredi sera avec la chanteuse et compositrice Chaharzed Helal qui chantera en hommage à Oulaya.

La soirée du samedi 29 octobre sera assurée par Asma Ben Ahmed qui chantera Om Kalthoum.

Taarabiyat Ennejma Ezzahra sera clôturé dimanche 30 octobre par Mehrzeya Touil qui chantera à la mémoire de Dhekra Mohamed.