Doc House organise deux rencontres avec la productrice de films documentaires, curatrice et directrice de différents festivals et TV, Claire Aguilar.

La première rencontre est prévue pour le 15 novembre 2022 et vise les producteur.rice.s des films et la deuxième, le 16 novembre s’adresse aux professionnel.le.s des festivals de films. Le dernier délai de soumission est fixé pour le 07 novembre 2022 pour les producteur.trice.s des films et le 08 novembre 2022 pour les professionnel.le.s des festivals de films.

Américaine d’origine Philippine, Claire Aguilar a occupé le poste de directrice de programmation à l’Association internationale du Documentaire (IDA) où elle a supervisé les initiatives de cette dernière en matière de développement professionnel, d’éducation, de mentorat et de formation.

Elle a également défini la stratégie de l’IDA en matière de politique et de défense des intérêts. Elle est l’ancienne directrice de la programmation et de l’engagement de l’industrie au Sheffield Doc/Fest, l’un des principaux festivals de documentaires et de média numérique.

Elle a aussi occupé le poste de vice-présidente de la programmation et de conseillère exécutive en matière de contenu au sein du Service Indépendant de la Télévision (ITVS), travaillant sur le contenu des programmes et la stratégie pour l’organisation, y inclut le soutien de plus de 200 films de producteur.trice.s et réalisateur.trice.s américain.e.s et internationaux.ales.

Elle est la vice-présidente du conseil d’administration de Women Make Movies et elle siège aux conseils d’administration de Firelight et The WHY Foundation.

Cet événement est organisé en partenariat avec l’ambassade des Etats Unis à Tunis et the American Film Showcase Program (AFS).