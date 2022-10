La première édition du Salon de la création artistique et des cadeaux (Handcrafts & Gifts), se tiendra du 27 au 29 octobre courant, au siège de l’UTICA à Tunis.

Organisé à quelques semaines des périodes de fêtes de fin d’année, ce salon met en valeur le savoir-faire ancestral 100% tunisien, avec des touches d’innovation, d’inventivité et de créativité.

Des artisans et artisanes de toutes les régions tunisiennes prendront part à cet événement avec la participation d’une soixantaine d’exposants (créateurs, de designers contemporains, d’artisans…) qui exhiberont leurs œuvres dans les secteurs de la tapisserie, le tissage, la mode et stylisme, la maroquinerie, les soins et cosmétiques, la céramique, la poterie, la mosaïque, la verrerie, la boiserie, les luminaires, le cuivre, la confection de bijoux ou d’articles de décor interne et externe ainsi que les produits de terroir.

Un pavillon dédié aux adhérentes de Chambre nationale des femmes cheffes d’entreprises (CNFCE) sera aménagé dans le cadre de cette exposition.