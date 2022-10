Mise en œuvre par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), l’initiative Go Green s’inscrit dans le cadre du programme High Impact Partnership On Climate Action (HIPCA) financé par les Pays-Bas et la Finlande, dans le but de soutenir les efforts des PME et des start-up pour s’adapter et faire face aux enjeux des changements climatiques tout en améliorant leur compétitivité et leur croissance durable à travers un soutien consultatif étendu qui soutient la transformation verte.

Le projet s’articule autour de 3 objectifs principaux qui tournent autour du soutien à l’écosystème entrepreneurial, le soutien aux PME et le conseil en matière d’impact en mettant l’accent sur la gestion des risques environnementaux, la durabilité et la performance.

Ainsi et à travers l’initiative Go Green Tunisie, la BERD apportera un soutien pour les start-ups à fort potentiel qui abordent les thèmes verts par le biais de son propre programme d’accompagnement qui fournit un soutien intensif en matière de conseil et de mentorat pour aider les start-ups à se développer. Les start-ups ont également la possibilité d’effectuer des visites de jumelage d’entreprises sur les marchés développés, d’échanger le savoir-faire et de présenter des demandes de financement auprès de fonds internationaux d’investissement.

Sur un autre plan, et toujours en concordance avec les objectifs généraux du projet, la BERD élargira à travers cette initiative la gamme de produits de conseil « Green » à la disposition des PME et augmentera considérablement la proportion des PME qui en bénéficient. En particulier, l’objectif est d’aider les PME à adopter des stratégies, des modèles commerciaux et des pratiques qui ont un impact positif sur le climat.

Ce soutien sera structuré à travers différents produits de conseil permettant à court et moyen terme l’amélioration de la gouvernance des PME en matière de risques climatiques et environnementaux, l’introduction d’objectifs climatiques et l’adoption de stratégies pour la mesure de performance et la divulgation, l’introduction d’améliorations technologiques par le biais d’audits d’efficacité énergétique, hydrique et matérielle, la mesure de l’empreinte carbone et environnementale des produits et l’évaluation de la circularité, et enfin la formation de consultants locaux pour mener à bien les divers projets de conseil tout au long de la durée d’exécution du projet HIPCA et de l’initiative Go Green Tunisie…

En fonction des besoins des PME sélectionnées, la BERD fournira soit des conseils aux entreprises par l’intermédiaire de consultants locaux, soit une expertise sectorielle par l’intermédiaire de conseillers internationaux.

En outre, des activités spécifiques à l’industrie pour les entrepreneurs, les gestionnaires compléteront le soutien consultatif, visant à diffuser les meilleures pratiques du secteur et des outils commerciaux innovants.

Ces activités impliqueront généralement :

La transmission et l’apprentissage des meilleures pratiques par le biais de modules de formation numériques, de mentorat, de webinaires, de séminaires, d’ateliers et d’événements de visibilité, pour promouvoir les meilleures pratiques introduites dans des projets et des secteurs spécifiques.

L’organisation de séminaires et de formation/réseautage pour former les entrepreneurs et les gestionnaires à accroître leur capacité à être conscients du profil de risque environnemental du secteur, à ajuster les produits/services pour améliorer la performance environnementale du secteur et à utiliser des opportunités plus vertes.

Il est à préciser que dans un souci d’efficacité, la BERD a développé une boîte à outils sur mesure pour évaluer rapidement les performances, les risques et les lacunes d’une PME (y compris les PME+) dans les dimensions environnementale, sociale, de gouvernance et numérique (ESG-D).