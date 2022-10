La BIAT, Banque Internationale Arabe de Tunisie publie ses indicateurs d’activité trimestriels arrêtés au 30 septembre 2022 qui font ressortir les résultats suivants:

Un PNB de 902,5 millions de dinars ;

Des charges opératoires de 358,8 millions de dinars ;

Des encours de dépôts de 16 658 millions de dinars ;

Des encours de crédits nets de 12 132 millions de dinars ;

Un coefficient d’exploitation de 39,8 %.

La BIAT présente une solidité financière marquée avec des indicateurs en hausse. Des résultats qui attestent de la bonne dynamique de développement de ses projets stratégiques, de sa politique prudente de gestion des risques, de sa maitrise des coûts, de la consolidation de sa gouvernance saine et visionnaire et de l’engagement de ses collaborateurs au quotidien pour atteindre ces objectifs.

La BIAT a consolidé ses acquis avec une résilience marquée dans un contexte économique difficile. La transformation opérée dans ses métiers avec la réorganisation de ses activités de banque de financement et d’investissement et la mise en place de sa nouvelle salle des marchés lui ont permis d’élargir son offre de produits et services financiers pour mieux accompagner ses clients.

La banque poursuit sa transformation digitale et l’installation de son nouveau concept d’agence avec l’ambition d’une vraie modernité pour offrir à sa clientèle une nouvelle expérience et la fidéliser.

Par ailleurs, en tant que banque citoyenne, la BIAT a poursuivi son soutien aux activités culturelles et associatives. Nous citons à titre d’exemple le soutien au lancement du festival du cinéma MIFF, le partenariat avec la saison bleue pour la protection du littoral et de l’environnement marin et la reconduction, à travers sa Fondation, d’une nouvelle promotion du mastère en management et politiques de la culture en partenariat avec l’Université Paris Dauphine/Tunis.

Banque solide et responsable, la BIAT a été avant-gardiste dans le développement dynamique de ses activités en misant sur les transformations numériques et la responsabilité sociale tout en se dotant des meilleurs experts pour promouvoir une croissance responsable et durable.

A propos de la BIAT :

Banque universelle, acteur de référence en Tunisie, la BIAT constitue aujourd’hui un groupe bancaire solide avec ses filiales dans les domaines de l’assurance, de la gestion d’actifs, du capital-investissement, de l’intermédiation boursière et du conseil. Implantée sur tout le territoire, la BIAT compte aujourd’hui 206 agences à travers toute la Tunisie. Près de 2000 collaborateurs travaillent au service de tous ses clients : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises et institutionnels.

Très attentive à sa responsabilité sociétale, la BIAT a traduit son positionnement citoyen par de nombreux engagements. La création de la Fondation BIAT pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014, en est emblématique et ancre cet engagement de façon pérenne. www.biat.com.tn